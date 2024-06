Elezioni 2024, a Soliera vince Caterina Bagni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si conferma la lunga tradizione di governo del centrosinistra in paese: gli elettori hanno scelto Caterina Bagni. A sostenerla una coalizione composta da tre liste: Partito Democratico, ViviAmo Soliera e Sinistra Ambientalista per Soliera. Bagni ha vinto con il 67,97% dei voti, per la sua coalizione 11 seggi. Alle urne il 61,62% degli aventi diritto.

Il centrodestra aveva candidato Alberto Ferrari, con una coalizione con quattro diversi raggruppamenti: Ferrari Sindaco (che raggruppa i diversi partiti tradizionali), Rilanciamo Soliera, Ambiente al centro e Fratelli d’Italia. Per la sua coalizione 5 seggi.