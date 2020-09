Elezioni Vignola | Il centrosinistra riconquista l'Amministrazione per pochi voti

Equilibrio. Questo il primo ed evidente dato che ci consegnano le elezioni amministrative di vignola, dove centrodestra e centrosinistra si sono di fatto spartiti i consensi in maniera quasi simmetrica. Dall'equilibrio è però emerso il nome di Emilia Muratori, candidata sindaco della coalizione a guida Pd, che ha ottenuto quei 17 voti in più che le hanno consegnato la vittoria.

In termini percentuali Muratori ha ottenuto il 50,07%, mentre Angelo Pasini, sindaco viacrio uscente, ha raggiunto il 29,93.

I due partiti principali dello scenario nazionale e locale sono stati il traino delle rispettive coalizioni. A sinistra il Pd ha incassato da solo il 31% dei consensi, seguito dalla civica Muratori Sindaca che da sola ha ottenuto quasi il 7%. A destra invece la Lega ha guadagnato un buon 25%, seguita da Fratelli d'Italia che è stata terza forza con l'8,6%.

Alla luce delle percentuali ottenute, al centrosinistra va la maggioranza dei seggi in consiglio comunale con 10 seggi (7 Pd e uno a testa per Muraotri Sindaca, Vignola Coraggiosa e Vignola Cambia", mentre al centrodestra vanno 5 consiglieri (3 alla Lega, uno a Fratelli d'Italia e uno a Vignola per Tutti), oltre al candidato Pasini.