Referendum senza quorum, a Modena avrebbero vinto 4 Sì e un No

Il referendum abrogativo sui temi della giustizia è naufragato, nell'ampio disinteresse da parte degli elettori italiani. Il quorum non è mai stato in discussione e il dato finale dell'affluenza è stato del 20,84% di votanti.

Il territorio modenese ha fatto addirittura un po' peggio, con il 19,94% di affluenza. Un dato in qualche modo coerente con l'orientamento politico prevalente della nostra provincia, dove storicamente è più forte quel centrosinistra che ha espressamente fatto campagna per l'astensione.

A fronte di un risultato nullo, vale la pena esaminare le espressioni di voto di quell'elettore su cinque che ha deciso di recarsi alle urne. Anche in questo caso il risultato è stato leggermente difforme dal quadro nazionale. Nel modenese sarebbero passati quattro sì e un No, seppur di misura. In particolare, i modenesi hanno bocciato la prima delle cinque proposte (schedarossa), cioè quella relativa all'abrogazione di parte della legge Severino sull'incandidabilità dei politici dopo una sentenza penale.

Molto combattuto anche il risultato sul secondo quesito, quello relativo all'allentamento di alcune misure cautelari. In questo caso ha prevalso per pochissimo il No.

Più ampia invece la convergenza sui 3 Sì inerenti la riforma della magistratura, come avvenuto a livello nazionale.