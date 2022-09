Collegio di Modena, al Senato la spunta Enza Rando per il centrosinistra

A Modena il Collegio uninominale Emilia-Romagna U02 del Senato della Repubblica è il primo ad essere assegnato all'alba dello spoglio elettorale. Ad aggiudicarsi il seggio è la candidata del centrosinistra, Enza Rando.

Avvocato, presidente della sezione locale di Libera, Enza Rando (in quota Partito Democratico) ottiene poco più del 37% dei consensi, supera di misura l'avversario del centrodestra. Il senatore Enrico Aimi, scelto in quota Forza Italia per la coalizione di centrodestra si ferma a circa un punto percentuale dalla rivale, perdendo il seggio per qualche migliaio di voti.

A completare il quadro, Maria Laura Mantovani del M5S non supera il 10%, mentre Chiara Caselgrandi per Azione-Italia Viva si ferma sotto al 9%.

Percentuali risibili per tutte le altre liste in campo, ferme sotto il 2%. Stupisce in negativo Unione Popolare, storicamente forte nei territori emiliani: Judith Pinnock si accontenta dell'1,14%. Il fronte del dissenso, composto dai quattro movimenti nati in opposizione alle politiche sanitarie in pandemia e alle scelte del Governo Draghi supera nel complesso il 4%.