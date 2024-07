I sindaci dei comuni soci si riuniscono e sollecitano Aimag: "Vogliamo capire"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I Sindaci dei Comuni soci di AIMAG Spa si sono incontrati venerdì 12 luglio per avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione, anche a seguito dell’avvicendarsi di 12 amministrazioni su 21 comuni soci, oltre che per confrontarsi sulla situazione attuale dell’azienda, dopo lo scossone dello scorso anno.

A fine giugno, infatti, a seguito della mancata convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio, i Sindaci hanno inviato una lettera congiunta alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Paola Ruggiero, per ricevere gli opportuni chiarimenti e per richiedere un incontro in merito.

I Sindaci incontreranno il Consiglio di Amministrazione al termine della settimana, con l’obiettivo di ricevere tutte le informazioni in ordine ai dati finanziari e alla situazione aziendale, per giungere a fine luglio all’assemblea di approvazione di bilancio.

In modo congiunto, i Sindaci intendono" esprimere la loro massima attenzione per comprendere quali siano stati gli impedimenti a una tempestiva approvazione del bilancio e auspicano che l’incontro di venerdì scorso - il primo, dopo oltre un anno - sia l’inizio di un percorso di dialogo che porti alla sottoscrizione di un nuovo Patto di Sindacato, di strategie condivise e di una compattezza di intenti tra i soci pubblici di cui AIMAG ha necessità".