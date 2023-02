Bonaccini alza bandiera bianca, a Elly Schlein la guida del Partito Democratico

"Ho sentito pochi minuti fa Elly Schlein. Le ho fatto un grande in bocca a lupo per la grande responsabilità che assume questa sera alla guida del Pd". Così Stefano Bonaccini poco dopo le ore 11 di sera riconosce la vittoria della diretta rivale alla guida del Partito Democratico. Il Presidente di Regione non ha voluto attendere i dati ufficiali delle Primarie, ma ha riconosciuto la vittoria dell'ex collega di Giunta prima del verdetto definitivo delle urne.

"All'80 per cento dei seggi scrutinati Stefano Bonaccini raggiunge il 46,20 per cento e Elly Schlein il 53,80%", aveva spiegato qualche minuto prima Silvia Roggiani, presidente della commissione congresso, facendo il punto sugli ultimi dati disponibili. Al voto circa un milione di cittadini.

Il Comitato Schlein ha accolto con un lungo applauso i primi dati ufficiali che danno la candidata dem avanti a Stefano Bonaccini. Tutti i parlamentari, i dirigenti e i Big che sostengono la Schlein sono usciti dalla stanza dove sono riuniti da ore e hanno ascoltato insieme i dati dal Nazareno. Alla fine, un lungo applauso i primi timidi festeggiamenti.

Il percorso di Stefano Bonaccini

Stefano Bonacini inizia la sua carriera politica sul finire degli ‘80 militando nei locali movimenti per la pace. All’età di 22 anni quando diventa assessore alle politiche giovanili a Campogalliano. Dal 1993 al 1995 ricopre la carica di segretario provinciale della Sinistra giovanile, l'organizzazione giovanile del Partito Democratico della Sinistra (PDS) prima e dei Democratici di Sinistra dopo. Mentre nel 1995 viene eletto segretario comunale della sezione modenese del PDS. Dal 1999 al 2006 è invece assessore ai Lavori Pubblici a Modena e nel 2010 viene eletto segretario regionale del Pd, mozione Bersani. Dal 2014 è alla guida della Regione Emilia-Romagna, rieletto poi con le elezioni del 2020 interrompendo la serie di nove vittorie consecutive del centrodestra alle elezioni regionali. Inoltre, dal 2015 al 2021 è stato presidente della Conferenza delle Regioni, guidandola nei mesi più drammatici dell’emergenza Covid all’insegna dell’unità e della collaborazione con il Governo. Dato come favorito alla guida del partito, ha incassato il sostegno degli iscritti dei circoli dem, ma si è dovuto arrendere di fronte al voto delle primarie.