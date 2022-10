Sacca, il Pd prova a ricucire lo strappo con il quartiere in un percorso partecipativo

"Il Partito democratico della città di Modena ha avviato un percorso partecipativo, al quale sono invitati tutti i cittadini, le associazioni e il comitato Sacca, per ascoltare idee e proposte per un quartiere Sacca rinnovato e più vivibile". Lo annunciano i consiglieri comunali del Pd modenese - Carpentieri, Venturelli, Lenzini, Franchini e Bignardi - chiamati ancora una volta a far fronte ad una spinosa questione di urbanistica che scontenta i residenti. Il riferimento è ovviamente al futuro polo logistico Conad nell'area ex Civ&Civ, che ha creato un ampio fronte di dissenso e tensioni anche all'interno della stessa maggioranza di centrosinistra.

In una zona della città in cui storicamente il Partito Democratico è forte, i rappresentanti dem passano quindi alle contromisure. Lo fanno nel solco di un caso per certi versi analogo, che diede vita ad un comitato di quartiere ormai oltre dieci anni fa: la riqualificazione del campo da calcio "Cesana"

"Ricordiamo cosa avvenne quando, a seguito della decisione di non costruire residenze nell’ex Campo Cesana, scelta sostenuta dal Pd e dal Quartiere n.2, si procedette ad una riqualificazione che ha visto la nascita di un campetto in erba sintetica, di un ampliamento del giardino della vicina scuola d’infanzia e di un’arena, nella parte finale dell’area", ricordano i consiglieri Pd guidati dall'allora presidente di Circoscrizione Antonio Carpentieri. Dieci anni fa i cittadini la spuntarono, facendo tramontare l'idea di edificazione di alloggi su quel terreno, allora sostenuta dall'assessore Daniele Sitta.

Il Pd prosegue: "Ora è il momento della seconda fase, per completare la riqualificazione dell’ex Campo Cesana e per la manutenzione e pulizia delle strade e degli arredi urbani dell’Area nord della città. Lo spazio in questione è importante e centrale per un rilancio urbanistico del rione e per questo il Partito democratico intende preparare una proposta complessiva da sottoporre all’amministrazione comunale. Per far ciò riteniamo utile un confronto con i cittadini, le associazioni e il comitato del Rione Sacca per arrivare insieme a formulare proposte concrete, attraverso un semplice ma efficace percorso partecipativo che coinvolga chi ha a cuore il quartiere e questo spazio".

Si parte dunque domenica 6 novembre proprio al Campo Cesana, alle ore 10.30, per un primo sopralluogo dell’area, poi il confronto proseguirà alla polisportiva Sacca. "Pd città di Modena e Gruppo consiliare seguiranno il progetto e porteranno all’amministrazione comunale la voce e le proposte del rione - garanriscono Carpentieri, Venturelli, Lenzini, Franchini e Bignardi - Inoltre, partendo sempre dall’ascolto e dal confronto con chi vive e lavora nella zona, riteniamo necessario e urgente accelerare la manutenzione delle strade e dell’arredo urbano nell’Area nord della città, con particolare riferimento al rione Sacca, affinché il completamento della riqualificazione dell’ex Campo Cesana e la cura degli spazi pubblici possano aumentare la qualità della vita dei suoi cittadini. Anche su questo punto, siamo disponibili ad ascoltare, nel percorso partecipativo, le necessità e condividere con gli interessati le priorità da indicare all’amministrazione comunale”.