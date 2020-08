San Felice, due nuovi assessori per la giunta Goldoni

Novità nella Giunta comunale di San Felice sul Panaro, con due nuovi imgressi nella squadra Michele Goldoni. Gian Paolo Cirelli, 70 anni, dirigente d’azienda in pensione, è il nuovo assessore con delega a Bilancio, Sviluppo Economico e Commercio del Comune di San Felice sul Panaro. Cirelli prende il posto di Franco Marchetti che si era dimesso lo scorso 6 agosto per motivi personali.

Invece Antonella Ferrari, 40 anni, docente, è il nuovo assessore a Scuola, Politiche Giovanili, Cultura e Libere Forme Associative e Politiche di Promozione del Territorio. Ferrari succede a Simonetta Calzolari che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali lo scorso 26 agosto.

"L’Amministrazione comunale ringrazia Marchetti e Calzolari per l’ottimo lavoro svolto e rivolge un caloroso in bocca al lupo a Cirelli e Ferrari per il nuovo incarico", si legge in una nota.