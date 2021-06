Finale Emilia, Sandro Palazzi rilancia la propria ricandidatura

"Si sta sempre più avvicinando l’appuntamento elettorale delle elezioni amministrative di ottobre e, ritenendo di potere consolidare la coalizione di centro destra a Finale Emilia, alla luce dell’ottimo risultato ottenuto nel 2016 relativo alla Lista Civica Sandro Palazzi Sindaco, è mia intenzione lavorare insieme agli amici che mi sostengono, per ricostituirla e ripresentarla alla cittadinanza".

A dirlo è lo stesso Sandro Palazzi, pronto alla ricandidatura nella nuova tornata elettorale del prossimo settembre-ottobre. Palazzi punta dunque a guidare una nuova coalizione, bissando lo storico successo del centrodestra nel 2016: "Sono intenzionato a coinvolgere chiunque abbi ala voglia di mettersi in gioco per dare via ad un progetto che guardi al futuro e che, grazie alle basi gettate in questi 5 anni di mandato, possa dare lustro alla nostra Cittadina. Le scorse elezioni la mi alista da sola ha ottenuto il 18% dei consensi, e sono riconoscente a chi allora come oggi vuole puntare su di me come amministratore della Comunità in cui vivo.