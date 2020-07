Sassuolo. Il ponte Veggia al centro della Commissione "Territorio e Ambiente"

E’ questo il parere dei tecnici convocati, ieri sera. nel corso della Seconda Commissione Consigliare “Territorio e Ambiente” per discutere, assieme ai membri della rispettiva Commissione del Comune di Casalgrande, per illustrare i dati raccolti nelle analisi sul ponte Veggia: "Il passaggio delle auto è sicuro, quello dei mezzi pesanti è vivamente sconsigliato"

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale – dichiara il Presidente della Commissione Alessandro Lucenti – avevamo promesso la convocazione non appena i tecnici fossero stati disponibili ad illustrare tutti i dati raccolti per dare la possibilità a tutti i consiglieri di venirne in possesso: ringrazio loro ed il Comune di Casalgrande per averci permesso un incontro che ha finalmente dissipato tanti dubbi. L’assoluta mancanza di manutenzione in tutti questi anni ha provocato una situazione difficile che necessita di un intervento tanto costoso quanto complesso."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua: "Sono stati investi oltre 50.000 € per raccogliere tutti i dati necessari ed altri investimenti saranno necessari per installare, entro poche settimane, sensori fissi in grado di monitorare costantemente ogni possibile movimento fino all’esecuzione dei lavori. I tecnici – prosegue il Presidente Lucenti - hanno confermato che per ora possono tranquillamente passare i mezzi leggeri, i mezzi pesanti non possono passare assolutamente in questo momento: anche la soluzione di inserire piastre all’altezza dei giunti è vivamente sconsigliata. Si tratterebbe infatti di una soluzione palliativa, molto onerosa e che comporterebbe una chiusura del traffico da entrambi i lati ad ogni passaggio di un mezzo pesante con la presenza di una pattuglia di vigili sia in territorio reggiano che sassolese”