Sauro Borghi ufficializza la sua candidatura a Sindaco di San Prospero

Sauro Borghi annuncia la sua candidatura a sindaco di San Prospero con una proposta ambiziosa e proiettata verso il futuro. Con la lista "San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco", Borghi si impegna a portare avanti un programma ampio e innovativo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità. La sua candidatura è caratterizzata da una visione a lungo termine, mirata a realizzare un San Prospero orientato al benessere dei suoi abitanti.

“Ho portato a termine due mandati grazie alla fiducia che Voi Sanprosperesi mi avete concesso. In questi anni mi sono sempre impegnato quotidianamente e con tutte le mie forze per meritarmi il vostro consenso. In questo percorso sono stato sostenuto da un’ottima squadra di assessori e consiglieri che ha incontrato una notevole approvazione da parte della cittadinanza. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro ed è nostra intenzione proseguire nella direzione che abbiamo tracciato, dando continuità agli importanti progetti già iniziati e con l'obiettivo di rendere la nostra comunità ancora più partecipe ed informata del nostro operato.”

Strade, verde e giovani del territorio

“Per il futuro vogliamo puntare maggiormente alla manutenzione delle strade, al verde urbano ed al miglioramento della mobilità dolce, non solo per continuare a promuovere le nostre politiche ambientali e salutiste ma anche per sviluppare meglio il cicloturismo e il turismo enogastronomico. Per raggiungere questi obiettivi confido di avvalermi di una squadra, in buona parte rinnovata, di donne e uomini seri, onesti e che hanno a cuore, come me, il bene di San Prospero, con lo scopo di renderla attrattiva, inclusiva e con uno spiccato senso di appartenenza e coesione della comunità. – prosegue Borghi - Dalla prossima settimana inizieremo a raccogliere idee e proposte con incontri di gruppo, un gruppo che già annovera oltre una cinquantina di interessati ed è aperto a chi volesse farne parte. Strada facendo arriveremo poi ad individuare la lista dei dodici nominativi che comporranno la lista elettorale.”

“Punto sui giovani - conclude Borghi - perché sono loro il nostro futuro ed intendo premiare la competenza rispetto all'appartenenza politica, mi interessa infatti costruire un gruppo che abbia a cuore il futuro di San Prospero. La lista con cui mi ripresenterò alle elezioni si chiama "San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco" e sottolineo che si tratta di una lista civica politicamente trasversale. “