Sauro Borghi corre per il terzo mandato, sarà ancora lui il candidato del centrosinistra a San Prospero

“Tante opere devono essere completate, tanti problemi vecchi e nuovi devono essere affrontati e risolti. Il PD di San Prospero propone quindi all’unanimità, alle forze del centro-sinistra e ai cittadini tutti, la conferma di Sauro Borghi alla carica di Sindaco e lo sostiene come candidato alle elezioni amministrative del prossimo 9 giugno." Luca Pirazzoli, segretario del Partito Democratico del paesino della Bassa modenese annuncia così la corsa verso il voto amministrativo del 2024.

Utilizzando le più recenti modifiche di legge, che consentono ai piccoli comuni di avere lo stesso sindaco per tre mandati, il PD di San Propero ha fatto nuovamente affidamento su Borghi, il cui nome era stato associato anche ad altre amministrazioni. "Il PD di San Prospero ringrazia Sauro Borghi per aver dato la propria disponibilità alla candidatura, a garanzia che le iniziative svolte in questi anni in stretta collaborazione con la maggioranza politica che l’ha sostenuto saranno confermate”, spiega Pirazzoli.

l segretario dem traccia poi un bilancio di due mandati: “Oltre 44 milioni di euro sono stati impegnati sul territorio, consentendo di realizzare nuove infrastrutture e creare lavoro, sempre prestando attenzione alle politiche sociali, con particolare riferimento alle fasce più fragili e deboli. È stato valorizzato il ruolo dell’associazionismo, del Terzo settore e della cultura, come testimoniato dalle innumerevoli attività. Nello stesso tempo, l’Amministrazione comunale è riuscita più che a dimezzare il debito del Comune.”