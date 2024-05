Elly Schlein a Carpi per il tour elettorale, "Vogliamo un'Europa più sociale"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Visita carpigiana ieri pomeriggio per la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in un tour elettorale nel quale ha accompagnato il candidato alla presidenza della Commissione Europea per il PSE Nicolas Schmit, il Presidente Stefano Bonaccini, capolista del Pd della circoscrizione nordest alle prossime europee, e il candidato Sindaco di Carpi Riccardo Righi.

La visita è iniziata presso il campo di Fossoli, ripercorrendo le orme della storica presenza di David Sassoli e Ursula von der Leyen. Alle ore 16.30 Schlein, Schmit, Bonaccini e Righi sono arrivati in centro città, per un comizio in Piazza Martiri, Un’occasione preziosa per presentare le proposte del PD e del PSE sul futuro dell’Unione europea nell’imminenza delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

"Stiamo girando tutta l'Italia, stiamo facendo una campagna centrata sull'Europa che vogliamo, un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai bisogni delle persone, un'Europa degli investimenti comuni e non più dei paradisi fiscali. Un'Europa più giusta e dei diritti e dell'inclusione", ha dichiarato Elly Schlein. "E' un piacere essere qui a Carpi- aggiunge- con il nostro candidato alla presidenza della commissione europea Nicolas Schmit, con il nostro presidente della regione e capolista Stefano Bonaccini. Siamo una squadra ed è così che ci stiamo muovendo mettendo in cima alle priorità quelle che ascoltiamo dalle persone".

La prima tra le priorità "è salvare la sanità pubblica che stanno smantellando con questi tagli e questa privatizzazione strisciante. Domani inizierà la discussione e le prime audizioni sulla proposta di legge che ha la mia prima firma, che abbiamo portato come Pd per dire che bisogna mettere molte più risorse sulla sanità pubblica per riuscire a fare le assunzioni e riuscire ad abbattere le liste di attesa che preoccupano moltissimo gli italiani", ha spiegato la segretaria dem. "Non è possibile e non è giusto ne' accettabile- aggiunge- dover aspettare un anno o un anno e mezzo per fare un esame come la gastroscopia o una mammografia. Questo vuol dire negare il diritto alla salute, la destra e Giorgia Meloni portano avanti un disegno per cui si puoò curare soltanto chi è ricco. Noi invece pensiamo che il diritto alla salute vada garantito anzitutto a chi da solo non ha i mezzi per curarsi".

"Siamo concentrati sulla nostra campagna per le europee, per l'Europa che vogliamo. Un'altra proposta che stiamo portando avanti è quella per il salario minimo. L'Italia è uno dei pochi paesi che ancora non ce l'ha. Tra i 5 Paesi europei che ancora non ce l'ha, gli altri 22 ce l'hanno già. Noi andiamo avanti raccogliendo le firme in tutto il Paese, insieme alle altre opposizioni, per dire che sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento", ha aggiunto durante il comizio.

In piazza erano presenti i vari amministratori locali Pd del distretto e i candidati alle prossime elezioni, mentre a Fossoli è intervenuto anche Romano Prodi.