Scuola, Bonaccini: "Rispetto la sentenza, proporrò di riaprire lunedì"

"Siccome le sentenze si rispettano, proporro' lunedi' di riaprire le scuole". Lo ha annunciato oggi a La7 il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dopo che il Tar ha sospeso la sua ordinanza per il prolungamento della Dad alle superiori al 100%. Alle 14 il governatore ha già fissato un incontro con i sindaci per organizzare la riapertura, per la quale erano già stati messi in campo circa 500 autobus in piu'.

Ma Bonaccini chiede anche al Governo di intervenire perchè non si ripetano situazioni come quella della Lombardia, dove i giudici amministrativi hanno ordinato la riapertura delle scuole, ma la regione è rossa (quindi con superiori in Dad). "Il Governo prenda una decisione, non lasciandola ai Tar- è l'appello di Bonaccini- se ho rinviato l'apertura il 7 gennaio è perchè la mia regione rischia il rosso".

Tuttavia, alla luce del nuovo Dpcm appena firmato da Conte, Bonaccini spiega che "nonostante stiamo aumentando i contagi in tutta Italia" da domenica "rimarremo quasi certamente arancioni".

Stefano Bonaccini ribadisce poi la netta contrarietà al divieto di asporto dai bar previsto dal nuovo Dpcm del Governo dopo le 18: "Sembra persino un ulteriore colpo a chi già sta facendo parecchia fatica". "Vanno intensificati i controlli".

