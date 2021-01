Scuole e didattica dal 7 gennaio. Bonaccini: "Siamo pronti a ripartire in presenza del 50% per le scuole superiori"

Da dopo l'Epifania la scuola riaprirà le porte agli studenti, ci sono ordinanze e protocolli nazionali che permetteranno un rientro con uno o due turni differenziati (lezioni dalle 8 alle 14 e dalle 10 alle 16, con durata fino a 45 minuti anche il sabato mattina).

Sul tema scuola si è espresso il Presidente della Regione Stefano Bonaccini durante un'intervista affermando che in Emilia-Romagna " siamo pronti a ripartire dal 7 gennaio con la scuola in presenza per un 50% per quello che riguarda le scuole superiori. Mettiamo in strada mezzi in più, anche di aziende private, per garantire un trasporto casa-scuola il più sicuro possibile. E' tempo che la scuola riparta e che lo faccia in presenza".