Il Governo investe sull'istruzione tecnica. Tomei: "Bene per un maggiore legame tra territorio e imprese"

Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, si esprime positivamente sulla proposta, illustrata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, di potenziamento degli istituti tecnici e professionali. Tome:" occorre creare maggiori opportunità di lavoro per i ragazzi e risorse umane qualificate per le imprese per il futuro del sistema economico modenese"

“Occorre rafforzare nel suo complesso l'istruzione tecnica e professionale, allo scopo di favorire i legami con il territorio e le imprese. Il potenziamento dei corsi post diploma degli istituti tecnici superiori (Its), che anche a Modena rappresentano un'eccellenza dell'offerta formativa superiore, annunciato da Mario Draghi nel suo discorso di insediamento, è una buona notizia ma questo deve avvenire in un quadro complessivo di valorizzazione degli indirizzi tecnici e soprattutto professionali”. Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, commentando la proposta, illustrata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, nel discorso programmatico al Senato, per il potenziamento degli istituti tecnici e l'annuncio delle risorse, previste nel Recovery fund, pari a un miliardo e 500 milioni di euro, destinate allo sviluppo degli Its.

“Le imprese - aggiunge Tomei - trovano difficoltà a reperire sul mercato queste professionalità e ci chiedono di potenziare l'istruzione tecnica e professionale. Le risorse agli Its vanno in questa direzione, insieme a riqualificazione della formazione professionale, da alcuni anni in flessione nelle preferenze dei ragazzi, e tecnica; serve quindi una riforma complessiva che rafforzi la qualità dell'edilizia, dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche e i legami con le aziende”.

"Valorizzare la formazione tecnica e professionale, conclude Tomei, consente di centrare un duplice obiettivo: maggiori opportunità di lavoro per i ragazzi appena usciti da scuola e risorse umane qualificate per le imprese, determinanti per il futuro di settori strategici del sistema economico modenese."

Gli Its sono ”scuole di tecnologia”, nate per iniziativa del ministero dell’Istruzione nel 2008; a Modena sono presenti l'Its maker con sede al Corni in largo Aldo Moro, dove sono attivi i corsi biennali post diploma sulla meccanica e materiali, motori endotermici, ibridi ed elettrici e gestione commerciale dei prodotti; poi l'Its Biomedicale di Mirandola, quello al Fermi di Modena sullo sviluppo di sistemi software e quello a Carpi sul sistema moda; la maggioranza delle docenze è affidata a professionisti provenienti dal mondo del lavoro e tecnici aziendali specializzati che affiancano i ragazzi nelle attività di aula e tirocinio in azienda; al corso sui motori, per esempio, collaborano diverse aziende tra cui la Ferrari di Maranello e la Maserati di Modena. Informazioni: itsemiliaromagna.it.