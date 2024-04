Mezzetti apre il comitato elettorale in via Canalino, sette liste nel "patto"

Alla presenza di circa 200 persone è stata inaugurata ieri in via Canalino 75 la "vetrina" elettorale di Massimo Mezzetti, candidato sindaco per il centrosinistra. Oltre ad amministratori locali, storici esponenti dei partiti e simpatizzanti, dopo alcuni impegni istituzionali sono passati per una visita anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Per contraccambiare la cortesia di alcune settimane fa, anche il candidato del centrodestra Luca Negrini ha salutato di persona il rivale.

E' stata la prima occasione formale per vedere riunite tutte le forze della coalizione composta da ben 7 liste, che oltre alle sigle tradizionali del centrosinistra vede anche liste civiche e per la prima volta la partecipazione del Movimento 5 Stelle.

Mezzetti scansa però l'etichetta del "campo largo e spiega: "Abbiamo sottoscritto e ci siamo impegnati tutti e sette le liste che mi sostengono per un patto con i cittadini e per la città di Modena ed è davvero un patto con i cittadini per la città di Modena. In questi due mesi ho fatto più di 200 incontri e abbiamo raccolto quasi 300 contributi, 200 circa da partiti forze politiche, forze sindacali sociali associative e organizzazioni economiche, mentre più di 100 sono arrivati da semplici cittadini".

"Partendo da un impianto iniziale abbiamo Costruito il nostro patto la nostra proposta per la città è una proposta ampia articolata che da una parte affronta concretamente anche l'immediatezza dei problemi, ma dall'altra anche cercare di offrire una visione futura della città di Modena - ha aggiunto Mezzetti - Io credo che un buon amministratore oggi sappia unire e far convivere pragmatismo e concretezza con anche la capacità di indicare una direzione di marcia una visione del futuro una visione della città. Noi speriamo di esserci riusciti con questo grande lavoro di ascolto che comunque proseguirà perché le prossime settimane".

In merito al programma composto in modo così plurale, Mezzetti evidenzia: "Ci sono elementi di continuità, ma anche tanti elementi non tanto di discontinuità, ma di cambiamento, di innovazione: bisogna sempre continuare a cambiare, sempre migliorare, quindi noi partiamo dal bagaglio dell'eredità che ci viene lasciato da chi ha amministrato prima di noi e proveremo ad innovare ulteriormente".