Elezioni politiche, cambiano sede i seggi delle "De Amicis"

In vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/ argomenti/elezioni/ informazioni-per-il-voto) la scheda relativa alle Sezioni elettorali evidenziando che, causa cantiere in corso, i seggi normalmente collocati alla scuola De Amicis in viale Caduti in Guerra 82 sono temporaneamente trasferiti presso la scuola media Paoli in viale Reiter 81.

Complessivamente, il Comune di Modena è suddiviso in 190 sezioni elettorali, con 31 sedi di seggio ripartite in 29 plessi scolastici e 2 sezioni ospedaliere. In particolare, nel Quartiere 1, Centro storico, le sezioni sono in totale 21, nel Quartiere 2, Crocetta-San Lazzaro, sono 49, nel Quartiere 3, Buon Pastore-Sant’Agnese-San Damaso, sono 64, nel Quartiere 4, San Faustino-Madonnina-4 Ville, sono 56. Il numero di iscritti per ogni sezione elettorale può variare dai 500 ai 1200, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.

I seggi che vengono temporaneamente trasferiti alla scuola media Paoli a causa dei lavori alla scuola De Amicis sono, nel dettaglio, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 20 e 21.