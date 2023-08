Segreteria Provinciale Lega: Giulio Bonzanini nuovo vice segretario

Il Segretario Lega Guglielmo Golinelli ha scelto di nominare un nuovo vice segretario per affiancarlo a livello provinciale, dopo la nomina del già Sen. Stefano Corti a Vice Segretario Regionale. Si tratta del Consigliere Comunale di Carpi Giulio Bonzanini, che andrà ad affiancare il Consigliere Regionale Stefano Bargi.

“ Ringrazio il Segretario Guglielmo Golinelli, e tutti i colleghi militanti ed aderenti che si sono congratulati con me, per la fiducia accordatami – commenta, subito dopo la nomina il nuovo Vice Segretario Bonzanini - E’ con grande orgoglio e senso di responsabilità che ho accettato una carica prestigiosa che potrò ricoprire assieme all’amico Stefano Bargi. Intendo ricoprire questo ruolo nel pieno interesse dei territori, con la voglia di intensificare ancor di più i rapporti con le sezioni locali e con i militanti che – silenziosamente ed in maniera professionale ed appassionata – lavorano per creare i presupposti per un cambio di marcia e di governance in una Provincia che ormai si è stancata di una politica superata, e ormai distante dalle esigenze e dalle problematiche dei cittadini."

"Siamo alle pendici di numerose ed importanti tornate elettorali nelle quali la Lega è al lavoro, senza troppi sensazionalismi, per essere protagonista in coalizioni basate principalmente sull’alto spessore umano e professionale. Un’ultima riflessione la vorrei dedicare ai giovani in politica: nella Lega ho trovato un contesto frizzante, capace di intercettare interessanti ragazze e ragazzi pronti a mettersi al servizio delle rispettive comunità. Questo gruppo di lavoro è, e rimane, aperto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco in prima persona per la propria città, frazione, quartiere o più semplicemente abbia intenzione di non lasciare la politica, ovvero la gestione del quotidiano, in mano sempre alle solite figure ”.

“ Giulio Bonzanini rappresenta una figura giovane e apprezzata negli attuali ruoli ricoperti, animato da genuina passione e idee chiare – commenta il Segretario Golinelli - Questa nomina rappresenta un chiaro attestato di stima umano, politico e professionale. Da oggi saremo ancor più presenti sui nostri territori ”.