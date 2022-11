Sassuolo: animali sepolti insieme ai padroni, in attesa di un cimitero dedicato

Sassuolo si impegna a realizzare un cimitero dedicato agli animali e, in attesa della sua realizzazione, a garantire la possibilità di inserire una urna cineraria dell’‘animale caro' nel loculo del padrone o nella cappella di famiglia. Con tanto di nome e foto.

Lo prevede una mozione approvata dal Consiglio Comunale sassolese nella seduta di ieri sera. Una proposta che arriva dalla Lega, a firnam del capogruppo Gasparini, e che è stasta emendata su proposta di Claudia Severi di Forza Italia. Il documento è stato approvato quasi all'unanimità, con le sole astensioni dei consiglieri Mesini (Pd) e Pigoni (misto).

"Sono orgogliosa del risultato ottenuto e grata ai gruppi consiliari che hanno approvato il mio emendamento che integra e completa un Ordine del Giorno di alto valore”, le parole di Claudia Severi. “I casi di comuni, tra cui Milano, in cui tutto ciò è consentito non mancano ma la strada, anche in una Regione come l’Emilia-Romagna che da tempo si è dotata di una propria legislazione in materia, potrebbe essere ancora in salita” – prosegue Claudia Severi. “Certo è che da Sassuolo è arrivato un segnale importante affinché anche dopo la morte l’amore nutrito dai e per i nostri amici sia testimoniato e ricordato con un gesto concreto. È un grande passo avanti che la nostra città, la sua amministrazione e la maggioranza di centro destra hanno voluto compiere in questa direzione. Incontrando una convergenza anche dalla quasi totalità dei Consiglieri di opposizione.

"Dall’emendamento di Forza Italia nasce per l’amministrazione anche l’impegno a fare tutti i passi normativi necessari per poter consentire la sepoltura congiunta di padroni e di animali d’affezione. Si potrà pertanto scegliere questa sepoltura congiunta che consentirà al defunto o agli eredi di poter mettere le ceneri del proprio animale nel loculo di famiglia, con nome e fotografia, per ricominciare a camminare insieme, questa volta nei prati del cielo”