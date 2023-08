Sicurezza. Alberto Bosi (Alternativa popolare): "Evitare lo scaricabarile, servono più agenti"

Anche il Capogruppo di Alternativa Popolare, Alberto Bosi, si fa avanti sul tema della sicurezza a Modena dopo i numerosi episodi di violenza, ultimo dei quali a visto la morte di un 20enne in centro storico.

"Di fronte all'ennesimo atto di estrema violenza accaduto nella nostra città ed alla crescente preoccupazione dei cittadini modenesi sulla loro sicurezza, occorre innanzitutto evitare il teatrino dello scarica barile delle responsabilità tra maggioranza e opposizione."

"Tale comportamento- prosegue Bosi- è inutile perchè non risolve il problema. Occorrerebbero, invece, i cento agenti in più promessi dal Governo e un assessore alla sicurezza, vista la situazione emergenziale, che si occupi 24 ore su 24 solamente della sicurezza dei cittadini modenesi. Basta con le accuse reciproche, occorre lavorare insieme per affrontare e risolvere un problema epocale, consci del fatto però che, su questo tema, l'Europa deve scendere in campo unita con un piano economico forte di sviluppo per l'Africa in modo da migliorare le condizioni di vita delle popolazioni africane ed evitare le continue partenze."

"Sono anni che denuncio,- conclude il capogruppo- e non da solo, una situazione di totale insicurezza peggiorata via via nel tempo a Modena. I cittadini modenesi non hanno bisogno di assistere alle solite polemiche sterili dei partiti, ma di una classe dirigente in grado di risolvere i loro problemi reali!"