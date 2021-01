Sicurezza. Lega:" Il furto all'aeroporto di Pavullo è sfregio alla comunità"

‘Il furto di quindici fari all’aeroporto di Pavullo rappresenta uno sfregio insopportabile per i cittadini di Pavullo, non solo per il danno in se’, ma anche per il fatto che quelle luci facevano parte del dono fatto alla comunità da parte di un gruppo di imprenditori."

Inizia così l'appello lanciato dalla Lega in merito al furto dei fari all'aeroporto di Pavullo.

"Invitiamo l'amministrazione comunale pavullese a promuovere l'organizzazione di gruppi di vigilanza che possano affiancare e dare supporto alle Forze dell’Ordine impegnate nel controllo del territorio. Nel manifesto della giunta di centrodestra eletta ormai cinque anni fa, la prima parola era sicurezza e anche per questo a tali episodi di vandalismo occorre dare una risposta forte e precisa. I cittadini devono sapere che per la Lega pavullese la sicurezza è e resta una priorità e sarà al centro, insieme alla riapertura del punto nascite dell’ospedale, della campagna elettorale alla prossime amministrative".