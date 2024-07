Sicurezza tra responsabilità statali e locali, continua il rimpallo polemico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Come puntualmente accade a seguito di fatti di cronaca di un certo rilievo - in questo caso una serie di aggressioni che si sono verificate nel corso della settimana in diversi contesti - la politica modenese torna ad accapigliarsi sul tema della sicurezza urbana. E lo fa secondo uno schema ormai codificato, con un rimpallo di responsabilità presunte che le forze politiche si scambiano a seconda del livello di governo della cosa pubblica che occupano.

E così parla di "un’intera città ostaggio di criminali e di sbandati fuori controllo il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, il riconfermato Giovanni Bertoldi. "Dopo l’ultima drammatica aggressione ad una donna colpita alla testa con un bastone da uno straniero che si dichiara minore ricoverata con una commozione celebrale, è chiaro che la situazione sia scappata completamente di mano. Inermi cittadini feriti da sbandati stranieri senza un motivo, mentre vanno a buttare i rifiuti nei cassonetti, mentre camminano per il centro cittadino, mentre vanno in bicicletta, gente col foglio di via che continua a girare indisturbata per il la nostra città, bande di stranieri che si confrontano con mazze e coltelli, gente che bivacca sotto portici o nelle aree degradate e ormai off limits per chiunque, tipo il condominio Lambda o il condominio Errenord, stranieri (come quello di ieri nella centralissima via Nazario Sauro) che sfasciano le auto armati di spranghe, falsi minorenni stranieri che spadroneggiano contando sulla totale impunità, i posti di pronto soccorso che devono fare fronte ad un incremento di feriti per atti violenti, furti nelle aree più impensabili della città (come la gioielleria Caroceli sotto i Portici del Collegio), bande che gestiscono il racket dei posti letto per gli immigrati, nomadi che si insediano in aree non autorizzate. E non parliamo dello spaccio, dei furti negli appartamenti, nei negozi, dei furti delle biciclette che sono ormai da anni una triste normalità a Modena.”

Stando al quadro desolante dipinto dal leghista, "è necessario un piano di emergenza per il presidio capillare del territorio, col ripristino della legalità e della sicurezza. Le soluzioni ci sono, ma è necessario un vero coordinamento delle forze dell’ordine che oggi lavorano in ordine sparso, un rapporto diretto con la magistratura che deve avere qualche volta un atteggiamento repressivo e non solo giustificativo, il coinvolgimento di operatori per gestire i tanti malati psichiatrici che si ritrovano tra gli immigrati che arrivano e i tanti che si drogano o si ubriacano e che troppo spesso vanno in escandescenza. Perché l’incolumità dei modenesi che fano il loro dovere tutti i giorni lavorando e comportandosi bene deve essere assicurata e deve essere una priorità di questa amministrazione, come promesso in campagna elettorale da Mezzetti, di cui aspettiamo i primi fatti.”

Il centrosinistra sposta invece il focus verso la Capitale e il Governo di colore opposto:"Preoccupano le recenti notizie di cronaca in merito alle aggressioni avvenute nei dintorni del centro storico di Modena. Nell’esprimere solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, confermiamo l’attenzione e la volontà di proseguire l’impegno che in città portiamo avanti da lungo tempo per chiedere strumenti, forze e azioni concrete per garantire sicurezza alle e ai modenesi. Preoccupano in questo senso gli appelli dei sindacati di polizia, ultimo quello del Silp del 16 luglio scorso, che sottolineano la mancanza di risorse e organici necessari agli operatori di Polizia per contrastare i fenomeni malavitosi", dichiara Stefano Manicardi del partito Democratico.

"Nel ringraziare quindi tutte le forze dell’ordine per il quotidiano impegno a prevenire e indagare per proteggere le cittadine e i cittadini, ribadiamo come sia necessario che il Governo centrale garantisca azioni concrete, stanziando risorse e strumenti all’altezza delle reali necessità in materia di sicurezza, e che si attivino organici e unità di polizia formate e atte a svolgere il ruolo di prevenzione e controllo del territorio senza distogliere da altre importanti azioni di sicurezza del Paese professionalità diverse come quelle dei militari, investendo quindi anche in istituti di formazione di nuovo personale in divisa", aggiunge il consigliere comunale.

Il tema dei dem è ancor quello che tiene banco da anni: "Chiediamo che anche a Modena si giunga finalmente all’innalzamento della fascia per la Questura e quindi si forniscano personale, strumenti e risorse all’altezza delle esigenze del territorio modenese. Troppe promesse e troppe parole sono state spese dall’insediamento del Governo Meloni, mentre ancora non è stato investito un euro in questo settore,è ora di concretizzare. Modena e le istituzioni locali sono pronte al dialogo e a collaborare, come sempre è stato fatto: attendiamo che anche Roma risponda e sia pronta a farlo. Lo deve in primis ai cittadini e alle cittadine che si attendono tutela e protezione dallo Stato e dalle sue istituzioni".