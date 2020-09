Organici della Polizia, Siulp: "Solo 5 agenti in più, una beffa"

Ancora malumori tra i sindacati degli agenti a Modena. Nel 'completamento del piano dei potenziamenti' del ministero dell'Interno, ricevuto dalle sigle del settore il 30 luglio, per tutta la provincia di Modena di qui al 31 dicembre sono previsti cinque agenti per Questura e commissariati, due agenti per la Polizia stradale, zero agenti per la Polizia ferroviaria e la Polizia postale.

Lo segnala il sindacato Siulp in città, parlando di "risultato disastroso", a maggior ragione se confrontato con quello di altre province, e dando appuntamento a venerdi' per una conferenza stampa, nel corso della quale verranno offerti altri dati territoriali.

"Nonostante sia dal 2018 che il Siulp protesti per l'elevazione di fascia della Questura di Modena, che porti ad avere un sostanzioso incremento di agenti, ispettori, funzionari e impiegati civili, questa provincia viene regolarmente trascurata, ignorando cio' che esprime anche in termini di pil, di ricchezza e di potenziale economico, industriale e sociale", sbotta l'organizzazione in una nota.

Dove si continua: "Poco importa essere la seconda provincia come estensione, popolazione e numero di imprese di quella regione, l'Emilia-Romagna, che è quarta assoluta per numero di interdittive antimafia nel periodo 2019-2020". E poco importa "se il numero degli stranieri presenti in provincia sia cresciuto da poco più di 30.000 unità nel 2003 alle oltre 95.000 nel 2020: circostanza questa che, come ha ricordato più volte il capo della Polizia Franco Gabrielli, si coniuga non poco con il dato che le percentuali degli immigrati che delinquono siano in continua crescita dal 2016 ad oggi".

Rimarca il Siulp: "La gravità non sta nel fatto che tante altre province della stessa fascia di Modena abbiano ricevuto molto più personale, sia nel piano di potenziamento originario che nel suo successivo completamento".

(DIRE)