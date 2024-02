Sospensione al Barozzi, il caso arriva in Parlamento e in Consiglio Comunale

Aumenta l'eco politica della vicenda legata al rappresentante degli studenti dell'Istituto 'Barozzi' di Modena cui è stata comminata una sospensione di 12 giorni a causa dell'organizzazione di uno sciopero studentesco e delle interviste rilasciate ai media locali. In città il Partito Democratico e i suoi alleati hanno preparato una mozione in Consiglio Comunale nella quale si "esprime preoccupazione, si ribadisce che libertà di pensiero e critica sono diritti universali inalienabili, si riconosce che debba essere proprio la scuola il luogo nel quale più di ogni altro debba essere esercitato questo diritto e, più dentro alla questione in sé, si ribadisce che, aldilà del merito delle richieste e dei metodi scelti dagli studenti, questo provvedimento costituirebbe un precedente pericoloso, soprattutto perché erogato da quella istituzione che dovrebbe essere luogo di inclusione, confronto e democrazia. Infine il gruppo consiliare Pd si augura che all'interno della scuola si recuperi un dialogo in grado di garantire la serenità della comunità scolastica, senza irrigidimenti che rischiano minare questo obiettivo".

Ma il caso ha valicato anche i confini modenesi, finendo a Roma. "Presenterò dunque un’interrogazione al Ministro dell’istruzione Valditara affinché faccia chiarezza sull’episodio. Il dissenso espresso in maniera civile va ascoltato, non punito", aveva dichiarato già ieri la deputata del M5S Stefania Ascari. "Mi trovo molto in disaccordo con la decisione del consiglio di istituto Ites Barozzi di Modena di punire con una sospensione di 12 giorni e a pochi mesi dall’esame di maturità, uno studente che, da rappresentante di istituto, ha rilasciato un’intervista in cui chiedeva un miglioramento dei servizi scolastici - ha spiegato l'onorevole modenese - È una punizione ingiusta per un ragazzo che semplicemente ha espresso le proprie idee. Credo che compito della scuola sia coltivare e spronare lo spirito critico dei ragazzi e delle ragazze, favorire la libertà di pensiero e di espressione, invitare al dialogo costruttivo, essere un luogo di crescita personale e umana".

Anche i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra s sono mossi con un'interrogazione al Ministro: "Il giovane studente si è fatto portavoce di un disagio crescente tra gli studenti, in qualità di rappresentante, e quindi nello svolgimento di una funzione che legittima il diritto alla libertà di espressione e di critica; secondo la dirigenza avrebbe messo in cattiva luce la scuola, offendendone la reputazione; crediamo che la vicenda meriti un chiarimento perché tocca direttamente un tema centrale come quello della libertà di parola e di espressione, riconosciuto e tutelato dallo stesso Statuto delle studentesse e degli studenti”:

“Chiediamo al Ministro – continua il testo dell'interrogazione - quali accertamenti intenda assumere al fine di fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge l’istituto e, in particolare, lo studente Damiano Cassanelli, e se intende favorire, attraverso il competente ufficio scolastico, il recupero di un clima di dialogo e confronto all’interno dell’Ites Barozzi, al fine di superare le tensioni e le dannose contrapposizioni verificatesi nei mesi passati”.