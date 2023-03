sostenibilità economica e sviluppo del territorio: Braglia incontra Maria Cecilia Guerra

"Il tema della fiscalità è centrale per il futuro delle nostre comunità, perché solo attraverso la sostenibilità economica e la tenuta finanziaria delle nostre amministrazioni potremo mettere in campo azioni efficaci per la crescita, lo sviluppo e la tenuta sociale dell’intero territorio"

E’ quanto dichiarato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia incontrando in questi giorni l’onorevole Maria Cecilia Guerra, eletta alla Camera dei deputati alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre 2022.

In particolare, nel corso dell’incontro svolto in provincia, il presidente Braglia ha sottolineato "che ora più che mai servono segnali forti di sostegno ai territori, che nonostante la crisi di questi ultimi anni, stanno avviando importanti progetti di rilancio, grazie alle risorse messe a disposizione dal Pnrr, ma che devono fare i conti con problemi contingenti, come ad esempio la difficoltà di avvalersi dei segretari comunali, figure fondamentali per lo svolgimento delle attività amministrative"