"Spaccio e alcol in via Crespellani", la denuncia di Fdi-Popolo della Famiglia

"Da tempo riceviamo segnalazioni da parte di residenti i quali lamentano assembramenti davanti al negozio etnico di via Crespellani 184 a Modena. Il locale sarebbe inoltre un punto di spaccio e di somministrazione di alcolici a persone che poi stazionerebbero sulle panchine nei dintorni e nel parchetto confinante con la scuola elementare San Giovanni Bosco. Chiediamo dunque al sindaco e alla giunta se questo negozio sia mai stato sanzionato dall'inizio della pandemia ad oggi".

L'interrogazione è stata presentata oggi dal capogruppo di Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini. "Ricordo - continua Elisa Rossini - che per i locali che non rispettano le disposizioni contenute nei DPCM, la sanzione prevista può essere la chiusura dell’esercizio da un minimo di 5 giorni a un massimo di un mese, mentre è prevista una multa per gli avventori che non rispettano le norme. Del resto va detto come purtroppo il caso del locale in questione rientri, a detta dei residenti, in un quadro generale, più volte segnalato alle forze dell’ordine, di spaccio, furti, bivacchi, sporcizia, schiamazzi e risse. Davanti a una realtà simile ci aspettiamo che l'amministrazione metta in atto azioni per arginare il fenomeno".