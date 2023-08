Spaggiari (NOI moderati): "Dopo dieci anni di governo Muzzarelli Modena è una città più pericolosa"

"I politici vanno giudicati dai fatti, dopo dieci anni di governo, Muzzarelli lascia ai modenesi una città più pericolosa, dove i reati sono in aumento, dove due giovani ragazzi hanno trovato la morte, assassinati." Dichiara Manuela Spaggiari (NOI moderati) in tema di sicurezza.

"Uno era ospite della Fondazione San Filippo Neri, una struttura della città. Città che non è stata in grado di proteggerlo. Poi - prosegue Spaggiari - ci sono le aggressioni, i furti in casa, lo spaccio, la prostituzione. Muzzarelli, sindaco con la delega alla sicurezza, in una città normale avrebbe quantomeno chiesto scusa per i suoi fallimenti. La zona Tempio/Stazione è da decenni sotto attacco della criminalità, la risposta del PD? Far perdere tempo ai residenti con inutili riunioni, mettere un po' di illuminazione in più, e fare promesse che non verranno mai mantenute come la Cittadina della Giustizia all'ex Manifattura Tabacchi. Luogo dove ricordiamo iniziò l'avventura del 'primo' Muzzarelli, la famosa Manifattura delle idee (un colossale fallimento.) Nei pressi della stazione il famigerato palazzo Errenord, milioni di euro spesi per un flop senza precedenti, non ultimo il caso del custode costretto a scappare per le aggressioni e le minacce, proprio all'Errenord il PD aveva deciso di aprire uno spazio per la Polizia Municipale, decisione sensata ma che non ha portato nessun miglioramento. Per colpa di chi? Non certo degli agenti. Forse di Giorgia Meloni?"

"Lo spaccio al parco 22 aprile, quello dietro al Teatro Storchi, in dieci anni non è cambiato nulla. Poi i pezzi di città persi, la Stazione Piccola che sotto il Governo Muzzarelli sta cadendo a pezzi ed è la casa di tanti sbandati e tossicodipendenti. Le ex Fonderie con il suo cantiere infinito. Le periferie abbandonate. Chi è colpevole di tutto ciò? Piantedosi? Dieci anni disastrosi, -conclude - lo dicono i fatti. Ora per lavarsi la coscienza il Sindaco scarica le colpe sul Governo Meloni ma quando al governo c'era il PD i problemi della sicurezza come venivano risolti? Negando la loro esistenza e magari facendo pure un bell'indulto.