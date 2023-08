Tra spaccio e prostituzione al RNord, anche davanti all'ufficio della Polizia Locale

"Nuovi investimenti pubblici, 450 mila euro per rifare le facciate, ma in galleria la situazione continua a peggiorare". Manuela Spaggiari, consigliera di Quartiere 1 e segretaria di "Noi Moderati" punta il dito contro la situazione del condominio RNord e attacca: "Che senso ha investire soldi dei cittadini se poi il Comune si disinteressa della sicurezza dei residenti e dei clienti delle attività presenti?".

La consigliera mette nel mirino l'attività di prostituzione che da lungo tempo viene esercitata nel condominio, ma anche quella più generale dei bivacchi negli spazi comuni e del frequente transito di stranieri dediti allo spaccio: "Vedere le famiglie coi bambini tornare a casa mentre le prostitute attendono i clienti appoggiate alle colonne del palazzo è davvero surreale. Capita poi, come sabato pomeriggio, di vederle 'lavorare' davanti alla sede della Polizia Municipale, ovviamente chiusa. Alla sera poi si vedono spacciatori e clienti e durante la notte sono diverse le persone che scelgono l'R-Nord come giaciglio. Tutte situazioni ben note e denunciate da tempo, ma nulla sembra cambiare, a parte gli ingenti investimenti pubblici per rifare i balconi. Anche il progetto Antenne, nato dopo il clamoroso flop dello studentato, non sembra più fortunato. Alcuni residenti segnalano problematiche causate da alcuni ragazzi che farebbero entrare sconosciuti nel palazzo".

Il recente addio di uno dei due custodi, dopo le aggressioni subite, ha fatto discutere. "Viene da domandarsi a cosa serve l'ufficio della Polizia Municipale, visto che all'R-Nord vige di fatto l'anarchia. L'ufficio dovrebbe essere aperto 24 ore su 24 per essere davvero efficiente, ma a qualcuno in Comune interessano davvero i risultati?", chiosa Manuela Spaggiari.