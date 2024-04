Lega, anche il sassolese Stefano Bargi candidato al parlamento europeo

Con l'Europa che si prepara per le Elezioni Europee, anche la Lega ha schierato i suoi candidati. Verrà ricandidata l’On. Alessandra Basso che ha portato in aula la voce dell’elettorato della Lega su questioni di assoluta rilevanza "Mi ricandido per proseguire queste battaglie di civiltà in un’Europa che è sempre più sorda alle esigenze dell’Italia e degli italiani", ha spiegato Basso.

Due nuovi volti per il collegio che interessa l’Emilia-Romagna: Stefano Bargi, sassolese già consigliere regionale del Gruppo Lega: "Ho accettato la candidatura alle europee, offertami dal mio partito, per avere l’occasione di rappresentare anche in Europa quelle idee e quei valori che ho portato avanti con coerenza fedeltà e coraggio" e Emiliano Occhi - anche lui esponente della Lega in Regione, con competenze specifiche nell’ambito dell’energia: "L’obiettivo è quello di restituire sovranità al nostro Paese, nell’interesse dei cittadini e del mondo produttivo dell’agricoltura, messi a dura prova dalle politiche ideologiche fatte in Europa negli ultimi anni".

Soddisfazione del Segretario della Lega Emilia e Capogruppo Matteo Rancan: "Con questi candidati, pienamente rappresentativi del nostro territorio, la Lega si propone come forza di cambiamento anche in Emilia per l’Europa. un’Europa che ha bisogno di più territorio e di meno imposizioni sbagliate dall’alto. Un’Europa che dobbiamo cambiare per scardinare un sistema di vessazione per i nostri territori. Una nuova Europa, più forte, senza Ursula von der Leyen , può dare una reale spinta di crescita per l’Emilia. Grazie a chi si è messo a disposizione, grazie ai tanti elettori che ci sostengono".