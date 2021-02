Partito Democratico, nel fine settimana si apre il tesseramento 2021

Circoli aperti per i sostenitori modenesi del Pd, che prova a ripartire anche dalle sedi territoriali

Sabato 13 e domenica 14 febbraio apertura straordinaria delle sedi dei Circoli del Partito democratico modenese per il lancio della campagna di tesseramento 2021. I Circoli saranno aperti con orari diversi, a seconda delle diverse organizzazioni locali, ma tutti osserveranno le misure contro la diffusione del Covid. Si potrà entrare solo indossando la mascherina, igienizzando le mani e mantenendo il distanziamento fisico richiesto dalle norme.

“Dopo un anno complicato, in cui è stato impossibile incontrarci e confrontarci in presenza – spiega il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava – lanciamo la campagna di tesseramento, con la necessaria prudenza naturalmente, ma anche con la voglia di tornare a vederci, a guardarci finalmente negli occhi, a parlare di politica, aggiornandoci su quanto sta succedendo e progettando possibili risposte ai problemi locali e nazionali. E’ così che siamo abituati a intendere la politica nel Pd modenese”.

“Facciamo appello ai nostri iscritti, ai nostri elettori e ai nostri simpatizzanti – aggiunge il responsabile provinciale Tesseramento e Circoli Pd Luca Pirazzoli – affinché rinnovino o facciano per la prima volta la tessera del Partito democratico. Il nostro partito ha scelto, da tempo, fonti di finanziamento trasparenti e tracciabili: le nostre Feste, il contributo degli eletti e il tesseramento. In un momento così delicato per la vita del Paese è necessaria una politica ragionata, ancorata su idee e valori. Sostenere il Partito democratico è sostenere quei valori”.

In molti Circoli sarà anche possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".