Castelfranco, scissione nel gruppo della Lega. Due consiglieri se ne vanno

Nuovo scossone per il gruppo della Lega-Salvini Premier in consiglio comunale a Castelfranco Emilia. A maggio erano arrivate le dimissioni dei consiglieri Massimo Zannitto e Andrea Corazza, i quali avevano manifestato con questo gesto la totale rottura nei confronti di Cristina Girotti Zirotti, capogruppo e volto storico della lega in paese. Ora anche i nuovi entrati lasciano il Carroccio.

Gianluca Tomesani e Michele Sardone, subentrati da pochi mesi, confermano le critiche dei loro predecessori alla leadership della capogruppo. Questa volta però non arrivano le dimissioni: i due consiglieri se ne vanno infatti per fondare un nuovo gruppo consigliare, che prende il nome di "Civica per Castelfranco". Nel carroccio restano dunque i soli Cristina Girotti Zirotti ed Enrico Fantuzzi.

"La volontà che ci ha spinto alla creazione di questo nuovo gruppo Consigliare, è innanzitutto quella di prendere le distanze dal precedente gruppo di appartenenza. Non certo, per gli ideali che ci hanno motivato nel candidarci! Ma non possiamo più condividere scelte e atteggiamenti della capogruppo. Che poco hanno la consistenza di una reale Democrazia Interna. Questa decisione è frutto di una scelta sofferta ma dovuta, dalla quale non possiamo esimerci, per il rispetto che abbiamo prima di tutto verso gli elettori che ci hanno dato le loro preferenze ed ovviamente verso tutti i Cittadini della Nostra Città", spiegano Tomesani e Sardone in una nota.

"i preme ribadire, che il nostro atteggiamento di critica e lontananza dal precedente gruppo di appartenenza, non è certo provocato dal salvaguardare presunti interessi personali o dal desiderio di ricoprire questa o quella poltrona! Al contrario la nostra coerenza è molto distante dalla corsa alle poltrone, di cui non ci sfugge di vederne l’ansietà di altri - proseguono i consiglieri motivando la loro scelta - Purtroppo il deteriorarsi dei rapporti politici, della fiducia e della coerenza politica non ci lascia alternative. Noi crediamo di essere persone dotate di forte senso di responsabilità sociale e senso del dovere, ci ritroviamo oggi a fare una scelta del genere, dolorosa ma necessaria per la gente di Castelfranco Emilia e mai Il nostro lavoro sarà svolto in continuità, con quello che fino ad oggi abbiamo svolto all’interno di questo Consiglio Comunale: voteremo con il massimo senso di responsabilità e impegno nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato. Voteremo di volta in volta per il bene del nostro paese, come abbiamo sempre fatto; difatti, in virtù dei recenti avvenimenti politici verificatisi che hanno determinato una mancanza di fiducia nei confronti di questo gruppo politico e sulle sue capacità decisionali".