Elezioni 2022, tutti i candidati alla Camera nei collegi modenesi

Sono state ufficializzate tutte le liste in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Vediamo quindi i candidati eleggibili alla Camera dei Deputati da parte di chi risiede a Modena e Provincia. Per farlo è necessario prima focalizzarci sulla suddivisione in collegi elettorali, che l'ultima legge elettorale - il cosiddetto Rosatellum - ha cambiato e complicato rispetto al passato.

Iniziamo con il dire che, come sarà ben evidenziato sulla scheda elettorale, una parte dei deputati sarà eletta con metodo proporzionale nei listini bloccati, mentre un'altra parte uscirà da una competizione maggioritaria nei collegi uninominali. Se il collegio plurinominale (Emilia-Romagna 02) è unico per il territorio modenese, questo non vale per i collegi uninominali. La nostra provincia è infatti stata suddivisa in tre differenti collegi. Occorre quindi capire innanzitutto in quale collegio si risiede per poter capire quali sono i candidati votabili.

I tre collegi uninominali

Del Collegio uninominale Emilia-Romagna - U04 fanno parte la maggior parte dei comuni modenesi: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Maranello, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola.

Collegio uninominale Emilia-Romagna - U05 fanno parte invece i comuni dell'area delle Terre di Castelli: Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Infine del Collegio uninominale Emilia-Romagna - U07 fanno parte i territori del carpigiano e della Bassa: Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera.

I candidati nei collegi uninominali per la Camera

Camera Uninominale 4 (Modena)

Centrosinistra: Aboubakar Soumahoro

Centrodestra: Daniela Dondi

M5S: Stefania Ascari

Azione-Italia Viva: Claudia Ciolani

Unione popolare: Josè Cassarro

Italexit: Mia Gandini

Italia Sovrana e Popolare: Nivel Egidio Ruini

Alternativa per l'Italia: Alessandra Melandri

Camera Uninominale 5 (Carpi-Bassa)

Centrosinistra: Angelo Bonelli

Centrodestra: Benedetta Fiorini

M5S: Lorenzo D'Amato

Azione-Italia Viva: Mara Mucci

Unione popolare: Alessandro Bernanardi

Italexit: Stefania Chiappe

Italia Sovrana e Popolare: Angelo Giuseppe Cordaro

Alternativa per l'Italia: Carlotta Toschi

Camera Uninominale 7 (Terre Castelli)

Centrosinistra: Andrea De Maria

Centrodestra: Giuseppe Galati

M5S: Mattia Veronesi

Azione-Italia Viva: Giampiero Veronesi

Unione popolare: Elena Govoni

Italexit: Stefano Chiesi Mazzanti

Italia Sovrana e Popolare: Marco Domenico Rogato

Alternativa per l'Italia: Vittorio Melandri

I candidati nel collegio plurinominale della provincia di Modena