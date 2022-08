Elezioni 2022, tutti i candidati al Senato nei collegi modenesi

Le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono ad un passo e sono da poco state ufficializzate tuttle le liste in corsa. Vediamo quindi i candidati eleggibili al Senato della Repubblica da parte di chi risiede a Modena e Provincia. Per farlo è necessario prima focalizzarci sulla suddivisione in collegi elettorali, che l'ultima legge elettorale - il cosiddetto Rosatellum - ha cambiato e complicato rispetto al passato.

Iniziamo con il dire che, come sarà ben evidenziato sulla scheda elettorale, una parte dei senatori sarà eletta con metodo proporzionale nei listini bloccati, mentre un'altra parte uscirà da una competizione maggioritaria nei collegi uninominali.

I due collegi in cui è diviso il territorio

La provincia di Modena è stata suddivisa in due per quanto riguarda i collegi plurinominali e uninominali. La quasi totalità dei comuni appartiene al Collegio uninominale Emilia-Romagna U02, che comprende: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Soliera.

Al Collegio uninominale Emilia-Romagna U03 appartengono invece i comuni delle Terre di Castelli: Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, insieme con quelli bolognesi.

I candidati nei collegi uninominali per il Senato

Senato Uninominale 2 (Modena e provincia)

Centrosinistra: Enza Rando

Centrodestra: Enrico Aimi

M5S: Maria Laura Mantovani

Azione-Italia Viva: Chiara Caselgrandi

Unione popolare: Judith Pinnock

Italexit: Michele Campari

Italia Sovrana e Popolare: Michele Vandelli

Alternativa per l'Italia: Enriso Papi

Senato Uninominale 3 (Terre di Castelli)

Centrosinistra: Pierferdinando Casini

Centrodestra: Vittorio Sgarbi

M5S: Fabio Selleri

Azione-Italia Viva: Marco Lombardo

Unione popolare: Marco Odorici

Italexit: Daniele Mattei

Italia Sovrana e Popolare: Riccardo Paccosi

Alternativa per l'Italia: Irene Bartolomasi

I candidati nel collegio plurinominale U02 della provincia di Modena

Partito Democratico Graziano Delrio

Barbara Lori

Niccolò Rinaldi

Daria De Luca Alleanza Verdi-Sinistra Italiana Beatrice Brignone

Pippo Civati

Licia Veronesi

Antonio Lo Fiego Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani

Stefano Zambonini

Elisabetta Canovi

Giuseppe Cappa Forza Italia Antonio Barboni

Laura Schianchi

Claudio Bassi

Paola Pizzelli Fratelli d'Italia Elena Leonardi

Michele Barcaiuolo

Ella Bucalo

Alessandro Aragona Lega Stefano Corti

Elena Murelli

Maurizio Campari

Luigia Santoro Azione e Italia Viva Sandra Moretto

Andrea Cangini

Carlotta Richetti

Claudio Prandi Unione Popolare Paola Varesi

Stefano Lugli

Beatrice Baruffini

Luigi Orrù Italexit Erica Romani

Michele Campari

Rosa Zito

Paolo Nicolini Italia Sovrana e Popolare Giovanna Colone

Emanuele Dessi

Elisa Sala

Stefano Longagnani Alternativa per l'Italia Flavio Morani

Irene Bartolomasi

Marcello Baldini

Monica Chenal Noi Moderati Simona Vietina

Francesco Coppi

Grazia Ruini

Jacopo Buriani

I candidati nel collegio plurinominale U03 delle Terre di Castelli