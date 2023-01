Ultima settimana di incarico per Gian Domenico Tomei: oggi saluta i dipendenti

"Voglio ringraziare ciascuna e ciascuno di voi per quanto avete fatto in questi anni a servizio della Provincia. Uso non a caso la parola “servizio” perché se oggi questo Ente sta riconquistando centralità nella comunità è soprattutto per merito vostro, che ogni giorno mettete passione e dedizione per i cittadini, di tutto il territorio modenese"

Con queste parole il presidente uscente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, ha salutato i dipendenti della Provincia lunedì 23 gennaio, nella settimana in cui termina il proprio mandato amministrativo, dopo quattro anni.

Il presidente Tomei si è recato nella sede di Viale Barozzi a Modena e successivamente in quella di Viale Martiri della Libertà, dove ha salutato personalmente le lavoratrici e i lavoratori dell’ente, sottolineando loro quanto "vi siete messi in gioco in questi anni difficili, dalla quasi imminente “fine” delle Province, all’emergenza pandemica, alle mille difficoltà di un Ente ormai ritenuto inutile, ma che invece oggi, rappresenta un riferimento per tutti i modenesi, grazie a voi"