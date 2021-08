Vandalismi, lancio di uova contro la sede di Fratelli d'Italia Modena

Il partito ironizza: "Ci hanno dato la scusa per pulire la serranda. Non ci intimoriscono"

"Qualcuno, evidentemente infastidito dalla nostra crescita nazionale e locale, ha pensato, ovviamente nottetempo, di insozzare la sede provinciale di Fratelli d’Italia Modena con il lancio di uova contro l’insegna. Li ringraziamo di cuore perché era da un po’ che dovevamo pulire la serranda e così finalmente avremo la scusa per farlo". Questo il commento ironico del partito modenese dopo l'atto vandalico che si è consumato nelle scorse ore ai danni della sede di via Prampolini.

"Conosciamo molto bene i metodi di una certa sinistra, fatti di intimidazioni e minacce ma non ce ne siamo mai preoccupati, se qualcuno pensa di intimorirci si sbaglia di grosso, Fratelli d’Italia anche a Modena sarà sempre più attivamente presente per difendere gli interessi degli Italiani anche a discapito di chi ha la violenza e la non accettazione delle idee altrui nel proprio DNA", chiosano i meloniani modens in una nota.