Variazione di Bilancio: risorse a sostegno degli investimenti

Il Comune di Modena destina a investimenti una parte dell’avanzo disponibile in conto capitale, per circa un milione e mezzo di euro, attribuendo a quella cifra un vincolo di ente: quelle risorse serviranno a finanziare la quota comunale in caso di interventi che si realizzano con contributi nazionali o europei per i quali è previsto un cofinanziamento. Modena, infatti, ha presentato progetti su diversi nazionali, anche con fondi Pnrr: dalla rigenerazione urbana agli asili nido e alle scuole d’infanzia, dalla cultura all’ambiente, fino alla rigenerazione urbana e alla mobilità. E, come è avvenuto con il Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare che prevede 13 interventi per un valore complessivo di 36 milioni di euro, con un contributo nazionale di circa 15 milioni, la quota di cofinanziamento è fondamentale per ottenere le risorse.

È uno degli elementi significativi della nona variazione di Bilancio approvata dal Consiglio comunale giovedì 25 novembre insieme alla ratifica dell’ottava variazione, anticipata dalla giunta nelle scorse settimane per rispettare la scadenza di una procedura in corso. Illustrando i provvedimenti, inoltre, l’assessore al Bilancio Gianpietro Cavazza ha annunciato anche una decima variazione a carattere straordinario nel mese di dicembre che consentirà di recepire eventuali fondi destinati al Comune e completare così una manovra finanziaria ancora caratterizzata dall’emergenza sanitaria, con la necessità di rispondere alle minori entrate e alle maggiori spese causate dal Covid e di sostenere gli investimenti.

La nona variazione è stata approvata dalla maggioranza, con il voto di Pd, Sinistra per Modena, Europa Verde – Verdi; contrari Movimento 5 stelle, Lega Modena, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia (assenti Modena civica e Modena sociale). Stesso voto anche per la ratifica dell’ottava variazione relativa all’escussione da parte dell’Istituto per il Credito sportivo della fideiussione per 46 mila euro sul mutuo della società Centro sportivo Madonnina, sciolta e messa in liquidazione nei mesi scorsi.

Per la parte corrente, con la nona variazione è stata completata l’applicazione del Fondo funzioni fondamentali, anche per la quota vincolata dal 2020 di due milioni e 457 mila euro. La maggior parte delle risorse è stata destinata al sociale, ai servizi educativi e al sostegno delle attività in campo sportivo e culturale, tra le più colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

In conto capitale la variazione ha un valore complessivo di cinque milioni e 562 mila euro, con un milione e 489 mila euro di applicazione dell’avanzo disponibile: 904 mila euro vanno a finanziare una quota del nuovo Centro per l’impiego, 267 mila euro il bando per la sostituzione dei veicoli pubblici, 317 mila euro il progetto Bike to work.

Tra i nuovi investimenti anche un software per l’attività di protezione civile, per garantire informazioni in tempo reale a tutti gli operatori e ai cittadini collegati al portale (100 mila euro); l’acquisto di attrezzature per la Polizia locale, tra cui anche body cam (50 mila euro); l’accantonamento di risorse per il completamento del cantiere del liceo Sigonio (260 mila euro) e dieci fontanelle di acqua potabile “Just drink” da collocare in città (13 mila euro).

Aprendo il dibattito, Elisa Rossini (Fratelli d’Italia – Popolo della famiglia) ha espresso perplessità sugli stanziamenti di 30mila euro per l’organizzazione in sicurezza delle attività di Capodanno e di 40mila euro per le associazioni culturali: “Fermo restando il sostegno alla cultura – ha detto – si poteva valutare di usare i fondi per aiutare le famiglie che, a causa dell’aumento dei costi delle utenze, subiranno un’ulteriore ricaduta economica. Inoltre, non c’è stata sufficiente chiarezza sui criteri che hanno portato a individuare le associazioni a cui erogare appunto il contributo: dovrebbe essere destinato solo ai soggetti più in difficoltà”. Anche Giovanni Silingardi (M5s) ha sollevato dubbi sui fondi per le iniziative di Capodanno: “Ci saremmo aspettati – ha affermato – che il Fondo funzioni fondamentali, da cui provengono i 30 mila euro destinati per lo spettacolo, venisse utilizzato maggiormente per azioni a sostegno di famiglie e aziende in difficoltà”. Il consigliere è inoltre intervenuto sullo stanziamento dei fondi per il campo da cricket: “Il tema era già stato oggetto di un nostro emendamento al bilancio, però respinto dall’Assemblea”.

Sempre sul Capodanno, Giovanni Bertoldi (Lega Modena) avrebbe preferito che questi fondi “venissero utilizzati per iniziative di sostegno alle persone che si trovano in difficoltà”. Anche alla luce della situazione sanitaria, il consigliere ha rilevato che “forse sarebbe stato meglio soprassedere sull’appuntamento del 31 dicembre, o, comunque, organizzarlo in scala ridotta, visto che la Fondazione di Modena stanzia già una cifra importante di 100mila euro”.

Marco Forghieri (Pd) ha messo l’accento sulla “coerenza” della variazione di bilancio, in particolare “per la scelta, sulla parte corrente, di redistribuire l’avanzo di bilancio su quasi tutti i capitoli di spesa già inclusi nella manovra economica”. Sul tema del campo da cricket, il consigliere ha poi aggiunto che “non è certo intenzione del Consiglio censurare le proposte a seconda della parte politica che li presenta”.

In risposta, l’assessore Cavazza ha precisato che “il settore della cultura e dello spettacolo è stato tra quelli più colpiti dalla crisi: con le iniziative di Capodanno, quindi, rispondiamo a un’esigenza di sostenere il lavoro, e, al tempo stesso, contribuiamo all’attrattività e al valore culturale della città”. Dopo aver ricordato l’impegno dell’Amministrazione “sulla Tari per le aziende, sulle utenze domestiche e sul fondo per l’emergenza alimentare”, l’assessore ha spiegato che attraverso la variazione di bilancio “da un lato si agisce sulla spesa corrente e dall’altro si dà continuità alle spese degli investimenti. L’avanzo di gestione è stato utilizzato in quest’ottica”.