Blitz ambientalista durante la Messa in Duomo, i Verdi: "Non possiamo condannarlo"

Europa Verde-Verdi Modena commenta l’episodio avvenuto ieri mattina durante le celebrazioni di San Geminiano, vale a dire l’interruzione della Santa Messa in Duomo da parte di alcuni attivisti del gruppo ecologista Extinction Rebellion. Questi hanno declamato a voce alta le loro rivendicazioni sul tema del cambiamento climatico, prima di essere bloccati e accompagnati fuori dalla chiesa, gremita per la liturgia solenne del santo patrono.

"E’ vero che l’interruzione, anche solo temporanea della Messa è una forma di protesta grave, punita dal codice penale, ma è anche vero che solleva una questione etica e morale importante: il rispetto dei diritti umani di chi muore a causa del cambiamento climatico dovuto al nostro stile di vita - evidenziano i Verdi modenesi - Un tema che è caro a Papa Francesco, di cui le attiviste di XR hanno riportato le parole in Duomo, interrompendo per alcuni minuti la funzione, ma caro anche allo stesso Vescovo Erio Castellucci che ieri concelebrava la Messa e che da sempre è schierato non solo dalla parte dei più deboli ma anche dell’ambiente. Proprio per questo ci aspetteremmo ora da lui un segnale di distensione nei confronti dei quattro attivisti. La disobbedienza civile pacifica, come l’interruzione di cui stiamo parlando, appartiene a una lunga tradizione di protesta che ha avuto un ruolo importante nella storia, sia del movimento ambientalista che di quello per i diritti civili. Del resto, il filosofo tedesco Jürgen Habermas nella sua Teoria dell’agire strategico sostiene che la disobbedienza civile pacifica sia una componente importante di una democrazia matura".

"Come Europa Verde- Verdi Modena, non ci sentiamo quindi di condannare l’azione non violenta di Extinction Rebellion ma, caso mai, il suo epilogo in Questura, quello sì violento, non in senso fisico ma certamente psicologico. Del resto, citando ancora il filosofo Habermas: 'il modo in cui uno Stato tratta i suoi cittadini quando infrangono la legge per uno scopo sociale, la dice molto sulla sua cultura politica'".