Verdi-Sinistra, l'alleanza progressista in campo anche a Carpi

In vista delle prossime elezioni amministrative gli esponenti politici locali hanno dato vita anche a Carpi, come in tanti

comuni italiani, all’Alleanza Verdi Sinistra. Il gruppo nasce per iniziativa di Europa Verde-Verdi Italiani, Sinistra Italiana e Insieme a sinistra ed è aperta all’adesione di reti civiche che si riconoscono nei valori dell’area ecologista e di sinistra.

"L’idea è di unire una coalizione di forze progressiste, democratiche ed ecologiste per dare maggior forza al perseguimento di temi come il lavoro di qualità, l’istruzione e la sanità e pubblica ed universale, il diritto alla casa, le pari opportunità e la difesa dei beni comuni - spiegano i promotori - Ci proponiamo, inoltre il massimo coinvolgimento dei cittadini per sostenere le indispensabili scelte per una transizione ecologica che vanno dalla realizzazione di una economia circolare, basata sul riciclo delle materie prime e la riduzione dei rifiuti, partendo dalla produzione di energia rinnovabile fino alla mobilità green e alla difesa della biodiversità".

"Siamo convinti - aggiungono - che questi obiettivi siano declinabili anche nelle scelte che deve quotidianamente

compiere l’ente locale, nel realizzare i dettami della nostra Costituzione antifascista. Per questo lavoreremo per sostenere chi è maggiormente fragile e per una città che, senza averne paura, riconosce e valorizza le diversità come un fattore di crescita, che siano di provenienza geografica, di genere o generazionale".

I partiti dell'area ecologista-progressista sposano quindi l’immagine di Carpi come una “citta a colori”, lo slogan che ha scelto il candidato del centro-sinistra Riccardo Righi. Nelle prossime settimane saranno presentati il programma e la lista a sostegno del progetto politico per il voto di giugno.