Amministrative 2024, Veronica Morselli si candida a sindaco di San Possidonio

Sarà Veronica Morselli, 46 anni, la candidata sindaca alle elezioni del 2024 per la lista civica “San Possidonio Futura”, che fa riferimento ad una parte del centrosinistra. Ccon una formazione in grafica pubblicitaria, dal 2014 è bibliotecaria presso la Biblioteca Comunale di San Possidonio, fondatrice, con un gruppo di genitori, nel 2012 dell’Associazione “Un Piccolo Passo”.

La sua candidatura ha ottenuto il placet di tutti i presenti nell’assemblea che ha sancito la costituzione della lista civica “San Possidonio Futura”, il raggruppamento di diverse sensibilità politica che si avvale del contributo di tante persone che, dallo scorso novembre negli incontri e nei gruppi di lavoro, stanno costruendo un percorso che porterà ad un programma condiviso e aperto, teso a rilanciare il nostro paese e rafforzarne la comunità.

Veronica Morselli nell’accettare la candidatura ha espresso la sua profonda gratitudine per la fiducia riposta in lei dalla comunità di San Possidonio. "Con determinazione e passione, si è impegnata a lavorare instancabilmente per portare avanti un progetto che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La sua visione inclusiva e orientata al dialogo ha già cominciato a ispirare tante persone, che si sono unite per sostenere il suo programma e contribuire alla crescita di San Possidonio".

Potrà contare sul supporto di Rudi Accorsi, uno degli ex sindaci più amati del cratere emiliano e con il sostegno di una squadra giovane e competente, Veronica Morselli si prepara a affrontare le sfide future con ottimismo, convinta che insieme si possa costruire un futuro migliore per tutti.