I Verdi contro i botti: "Serve divieto in tutta la città e maggiori controlli"

"Nella notte del 31 dicembre, botti non autorizzati al Parco Amendola hanno fatto fuggire tutta l'avifauna che lì dimora: anatre, passeri e una comunità di pappagalli che si era insediata lì da poco, come nella londinese Hyde Park. Stanotte si è toccato l’apice dell’inciviltà”. Lo afferma Marina Leonardi, coportavoce comunale e provinciale di Europa Verde

"E’ solo di qualche giorno fa la notizia della cagnolina Marta fuggita perché spaventata dai botti e investita e ferita gravemente sulla tangenziale così, come riporta il Pettirosso sempre nella notte del 31 una lupacchiotta è stata investita in provincia mentre fuggiva spaventata sempre dai botti. Quattro sono le persone che sono state medicate in ospedale a causa di fuochi e petardi mentre sull’intero territorio modenese sono stati ben 16 i cassonetti dati alle fiamme. Un quadro davvero sconfortante".

"Come Europa Verde Modena già lo scorso anno abbiamo sollecitato il Sindaco e la Giunta perché venisse esteso permanentemente su tutto il territorio comunale e non solo nel Centro Storico, il divieto di esplosione di petardi e articoli pirotecnici e il volo di lanterne cinesi (quest’ultimo punto è stato ripreso sì in una ordinanza ma limitatamente al periodo natalizio) Abbiamo sollecitato maggiori controlli delle forze dell’ordine e un aumento delle sanzioni pecuniarie. Ma davvero poco è stato fatto". Leonardi riferisce anche di tante chiamate alle forze del'ordine che non hanno ricevuto risposta.

"E così la notte di questo 31 dicembre, non solo la periferia modenese si è infiammata ma anche il centro storico si è trasformato in un lancio libero di botti, fuochi e petardi: addirittura sul sagrato del Duomo patrimonio dell’Unesco e nelle vicine piazza Mazzini e piazza Roma dove è stato acceso anche un falò - prosegue la rappresentante dei Verdi - Per noi questo è inaccettabile e visto che le misure adottate finora non hanno portato a risultati e anzi, mai come quest’anno sono state bellamente aggirate, chiediamo che se non si riescono ad effettuare maggiori controlli debba essere seriamente valutato il divieto di vendere questi articoli sull’intero territorio comunale nel periodo delle festività".