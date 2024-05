VIDEO | RespiriaMO Aria Pulita si candida alle elezioni di giugno con Chiara Costetti candidato Sindaco

Chiara Costettti, avvocato del foro di Reggio Emilia, è una figura già piuttosto nota in città: da anni infatti guida il comitato "RespiriaMO aria Pulita Modena", protagonista di diverse battaglie ambientaliste che sono state incentrate in particolare sulle vicissitudini del Villaggio Artigiano e della Madonnina legate alle fonderie di via Zarlati.

E proprio "RespiriaMo Aria Pulita" è la denominazione della lista che sostiene Costetti alla carica di sindaco, I candidati consiglieri sono: Pietro Bertolasi, Maria Cristina Martinelli, Sabrina Virdi, Gessica Grisanti, Elisa Sentimenti, Giuseppe Pezzuto, Massimo Neviani, Sabrina Bulgarelli, Raffaele Petrone, Valentina Modica, Antonio Iannace, Luigi Panozzo, Alex Bassoli, Carmine Marra, Vito Paradiso, Lorenza Zanoni, Iotti Linda, Arturo Antonucci, Vivian Eguaoven, Emanuele Pini, Assunta leone, Silvia Martinelli e Ivano Savigni.