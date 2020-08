Il Luna park di Vignola costretto a traslocare, la rabbia dei giostrai: "Una follia"

Da trent'anni si svolgeva a Vignola nella stessa area, dalla metà di maggio alla metà di giugno, il Luna Park. Ma dal prossimo anno le cose cambieranno. Ieri sera in consiglio comunale si è votato per il conferimento alla società Vignola Patrimonio dell'area dove si svolgeva il luna park, per la trasformazione dell'area da zona pubblica ad artigianale.

I "baracconi", dunque, dovranno traslocare nel comparto "ex galassini", insieme agli spettacoli circensi, dopo che l'area sarà trasformata da artigianale a pubblica. Al posto dell'attuale area verrà edificata una fabbrica di prodotti a base di cioccolato.

Ma gli operatori non ci stanno: "E' inaudito che il Comune di Vignola venda l'area del luna park per fare spazio a un insediamento industriale e confini le nostra attività a 4 chilometri da Vignola", spiega Eros Degli Innocenti, presidente provinciale Ansva Confesercenti "E' una follia questo spostamento - prosegue Degli Innocenti - l'area destinata al luna park è troppo fuori città e non c'è neppure una pista ciclabile. Per i cittadini vignolesi, il luna park è un momento importante, vengono a passare il tempo libero fra le nostre giostre persone di ogni età e per noi operatori dello spettacolo viaggiante è un importante punto di riferimento. Spostando fuori città il luna park molte famiglie vignolesi ci abbandoneranno e per noi imprenditori del settore potrebbe essere una batosta.

"Troviamo anche ingiusto che l'amministrazione non abbia chiesto nessun parere a noi imprenditori di questo settore che operiamo da trent'anni nella stessa area. Averci escluso dal processo decisionale non è un bel segnale. Così come risulta molto anacronistico avvicinare alla città le aree produttive ed allontanare invece delle attività come il luna park e gli spettacoli circensi. Se il Comune vuole spostare il luna park - conclude Degli Innocenti - ci trovi un'area simile a quella dove abbiamo operato per trent'anni, accessibile alle famiglie e provveda ad urbanizzarla con la luce e l'acqua. Se proprio è necessario questo spostamento, una soluzione potrebbe essere quella di destinare agli spettacoli viaggianti l'area di fornte a quella attuale dove doveva sorgere un supermercato che poi non è stato realizzato".