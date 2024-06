Vittorio Ferraresi Assessore: Un nuovo capitolo per il M5S a Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente annunciato la nomina di Vittorio Ferraresi ad Assessore, un'importante mossa che sottolinea l'impegno del movimento verso la partecipazione, la trasparenza e la legalità.

Vittorio Ferraresi, già deputato per il collegio di Modena e Ferrara e sottosegretario alla Giustizia nei governi Conte I e Conte II, porta con sé una vasta esperienza politica e un impegno costante a livello nazionale. Il suo nuovo ruolo come Assessore permetterà di trasferire queste competenze nella gestione delle politiche cittadine di Modena.

Deleghe e progetti futuri

Ferraresi avrà le seguenti deleghe:

Partecipazione, quartieri e decentramento

Trasparenza

Legalità e lotta alla mafia

Queste aree rappresentano pilastri fondamentali per il Movimento 5 Stelle, che punta a sviluppare progetti innovativi e promuovere una gestione responsabile delle risorse pubbliche.

La nomina di Ferraresi segna un nuovo inizio anche per il gruppo locale del M5S di Modena. Il movimento ha dimostrato un impegno straordinario, pronto a contribuire sui temi di maggiore interesse per la città. L'encomiabile lavoro del gruppo di attivisti ha consolidato il movimento, e la loro presenza in Consiglio Comunale sarà cruciale per il successo delle iniziative future.

Un ringraziamento speciale va al coordinatore provinciale Massimo Bonora e al capogruppo rieletto Giovanni Silingardi per il loro lavoro di squadra in sinergia con l'organizzazione del M5S. I coordinatori regionali, Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, insieme a Massimo Bonora, hanno espresso il loro apprezzamento per il continuo supporto dei sostenitori e dei cittadini di Modena.

Impegno per un futuro trasparente e giusto

"Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e i cittadini che continuano a credere nei valori del Movimento 5 Stelle. Insieme, con il contributo di Vittorio Ferraresi e del nostro team, lavoreremo per un futuro più trasparente e giusto per Modena," hanno dichiarato Croatti e Lanzi in una nota congiunta.