Elezioni europee, gli stranieri non residenti a Modena potranno votare in città

I cittadini dell’Unione europea non italiani che risiedono a Modena e che, alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, desiderano esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono presentare domanda di iscrizione nell’apposita lista entro lunedì 11 marzo.

Tra i requisiti di ammissibilità sia la maggiore età sia il godimento del diritto di voto in Italia e nello Stato dell’Unione europea di origine.

La domanda deve essere presentata personale o per raccomandata all’ufficio elettorale del Comune di Modena in via Santi 40 che è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 14 alle 18. Per informazioni: www.comuna.modena.it. Moduli e documentazione sono disponibili sul sito del ministero dell’Interno: dait.interno.gov.it/elezioni/ documentazione/europee-2024- modulo-optanti.

Verificati i requisiti di ammissibilità, l’ufficio elettorale iscriverà il cittadino alle “liste elettorali aggiunte” e poi procederà a informarlo per lettera sulla modalità di ritiro della tessera elettorale che deve essere presenta, insieme a un documento di riconoscimento, al momento del voto.