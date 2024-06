Elezioni Europee 2024, fac-simile della scheda e come si vota

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si vota per rinnovare il Parlamento di Strasburgo. Tra l’8 e il 9 giugno si voterà in tutta Italia per eleggere 76 dei 705 eurodeputati al parlamento europeo.

Anche per quanto riguarda le amministrazioni locali sono decine e decine le città che sceglieranno il nuovo sindaco, per le elezioni europee i cittadini sceglieranno i loro rappresentanti al parlamento europeo. Per la prima volta gli studenti fuorisede potranno votare nella città dove vivono e frequentano l’Università, che potevano fare domanda entro il 5 maggio.

Come si vota e cosa si scrive sulla scheda?

Il Viminale ha diffuso la scheda fac-simile di colore marrone che riguarda la circoscrizione Nord-Est che riguarda oltre all’Emilia-Romagna anche il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia.

Per votare, l'elettore riceve una scheda con i simboli dei partiti, "separati" l'uno dall'altro (non ci sono coalizioni). Si vota tracciando la croce sul simbolo del partito prescelto e, eventualmente, scrivendo fino a 3 candidati al Parlamento europeo di quella lista. Se si scelgono 2 o 3 candidati, devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Scheda elezioni europee

Dove si vota?

Si vota nei seggi elettorali in cui si è iscritti, indicati sulla tessera elettorale e corrispondenti alla sezione nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di residenza. Per conoscere il proprio seggio elettorale, se non si è ancora in possesso della tessera elettorale, è necessario rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Condizioni particolari di voto sono previste per i degenti in ospedale, elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione, detenuti, elettori non deambulanti in sezioni diverse dalla propria se questa non è accessibile. Militari, forze di polizia, vigili del fuoco e naviganti possono votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.