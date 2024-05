"Adolescenti tra corpo ed emozioni, ai genitori dico: non abbiate paura di lasciarli andare"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per ogni adolescente c’è una porta (spesso) chiusa. “Il segreto sta nell’esserci quando viene aperta, non nel toglierla”, le parole di Cristina Bertoli, psicologa e psicoterapeuta dello Spazio Giovani Consultoriali di Modena. Al centro del nostro dialogo il tema “Corpo, sessualità e affettività: costruire un dialogo tra genitori e figli”, affrontato nelle scorse settimane nel corso di un incontro al Centro per le Famiglie dedicato ai genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Bertoli, partiamo dalle basi: cosa si intende per educazione affettiva?

“Significa educazione alle relazioni e alle emozioni, considerando che rappresentano ciò che siamo: siamo emozioni sentite nel corpo, elaborate e espresse con la parola attraverso un processo che ci permette di diventare persone. La nostra identità è psicoaffettiva. Quando si parla di educazione affettiva si parla di corpo, affetti e relazioni, intrecciati insieme. Significa offrire ai ragazzi strumenti di consapevolezza emotiva ed affettiva per fare esperienze positive e ceercare di evitare quelle negative”.

Sessualità e affettività: quando e come parlarne ai propri figli?

“Partiamo dal presupposto che affrontiamo queste tematiche da sempre, da quando i bambini nascono, perché riguardano il nostro essere con gli altri, il nostro modello di relazionarci e amare. Vero è che a un certo punto arriva una seconda tappa, quella dettata dalla pubertà, oggi lievemente anticipata. A quel punto il genitore sente l’urgenza di affrontare questi temi. E insieme arrivano i dubbi: se sono io che inizio a parlarne lo renderò precoce? Come faccio a farmi raccontare, a creare confidenza?”.

Qual è la risposta?

“La risposta sta nel trovare la giusta distanza, che è anche la fatica maggiore richiesta ai genitori. Spesso le porte degli adolescenti sono chiuse, sia quelle simboliche che quelle concrete. Questo accade perché in quella fase della vita arriva la necessità di pensare a sé stessi e di stare da soli, oltre che con l’altra famiglia che si sta costituendo, quella amicale. Il genitore può limitarsi a tenere la sua porta aperta ed essere disponibile quando l’altro esce per poter raccogliere eventuali dubbi. Cercando di essere adulti supportivi, accompagnatori non giudicanti che stimolino il pensiero critico attraverso il confronto ed educando alle frustrazioni, per riuscire a sostenere le varie esperienze affettivo relazionali che i ragazzi iniziano a compiere”.

Quanto pesa il cambio generazionale delle famiglie?

“Siamo passati da famiglie ‘normative’ a famiglie ‘affettive’. Questo ha dei pregi - primo fra tutti la possibilità di crescere figli che vadano verso il mondo con fiducia e rispetto, conoscendo il valore delle proprie emozioni - ma non solo. L’idea di anticipare i bisogni o di essere troppo in confidenza, addirittura ‘amico’ dei propri figli e delle proprie figlie è sbagliata: è bene che ci siano dei confini perché sono quelli che permettono ai ragazzi di individuarsi, di riconoscere i propri limiti. E’, per loro, un passaggio fondamentale nel percorso di crescita. Ai genitori spetta il compito di creare uno spazio di disponibilità per accoglierli quando ci sono. E non è detto che accada spesso. Per questo motivo diventa importante anche per i genitori avere delle occasioni di confronto e sostegno reciproco come quella organizzata al Centro per le Famiglie, occasioni di comunità su questi temi”.

Parliamo di sessualità: si sostiene che i ragazzi di oggi siano disaffezionati al sesso. E’ vero?

“E’ qualcosa che circola, sì. Ed è legato sicuramente a un profondo cambiamento della società e, con essa, della cultura. Esiste, per esempio, il grande tema di internet esploso con la pandemia: mettersi in gioco virtualmente è una semplificazione che a volte viene scelta. Nonostante le correnti contrarie, è ancora fortissima in rete e nella pornografia la narrazione falsata del corpo perfetto. Siamo in una società prestazionale, con standard molto elevati; con più possibilità, ma anche più difficoltà. In questo contesto un corpo vero, umano, è molto difficile da presentare all’altro in una relazione di intimità non ‘filtrata’. Inoltre il passaggio alla tipologia di famiglia ‘affettiva’ comporta una fatica a confliggere, a cercare di spingersi fuori e sperimentare anche la sessualità. Il segreto per aiutarli è sempre lo stesso: essere aperti ma non invadenti, trovare la giusta distanza. Il confronto generazionale diventa una ricchezza se aiuta a passare dal 'vecchio' al 'nuovo' trasformando il cambiamento in miglioramento, la novità in valore”.

Esistono ancora dei tabù?

“Uno dei pochi rimasti riguarda i maschi e le visite dall’andrologo, fondamentali in termini di prevenzione. Eppure ancora oggi permane un modello maschile dell’uomo che non ha mai bisogno di niente e nessuno. E così ci capita di andare nel scuole e vedere ragazzi che non sanno riconoscere i segnali del proprio corpo. Sfatiamo un mito: dall’andrologo si può andare anche a fare soltanto una chiacchierata. E allo Spazio Giovani la privacy è assicurata, oltre che la gratuità”.

Lo Spazio Giovani

E’ un servizio dei consultori familiari riservato alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 19 anni, dedicato alla salute sessuale e riproduttiva e al benessere psico-relazionale. Il servizio è completamente gratuito e non serve la richiesta del medico curante. Per accedere si può prendere un appuntamento telefonando alla sede scelta oppure ci si può presentare in accesso diretto negli orari dedicati. I minori possono accedere anche non accompagnati dai genitori: singolarmente, in coppia, in gruppo.

Un’equipe di professionisti (psicologi, ostetriche, ginecologhe, andrologo, dietista) offre colloqui, visite mediche, supporto psicologico in vari ambiti: problemi ginecologici e andrologici, contraccezione, gravidanza, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, interruzione di gravidanza, sessualità, vita affettiva e relazionale di coppia, tra pari, famigliare. Nel 2023 a Modena sono stati registrati quasi 1400 accessi (1329), 595 a Carpi, 325 a Mirandola, 658 a Sassuolo, 317 a Pavullo, 453 a Vignola e 940 a Castelfranco Emilia. Per consultare le sedi dello Spazio Giovani, contattarle o avere semplicmente maggiori informazioni a riguardo, visita la pagina dedicata sul sito dell'Ausl di Modena.