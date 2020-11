Consegna gratuita di farmaci a domicilio, il servizio attivo in 14 Farmacie Comunali

LloydsFarmacia annuncia il rinnovo del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno dell’intera cittadinanza, da dicembre fino a tutto marzo 2021.

Con il sopraggiungere della stagione invernale, sul territorio della provincia di Modena, fino a tutto marzo, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito, per tutti. Sono ad oggi in totale 14 le Farmacie Comunali - LloydsFarmacia e una in franchising a Carpi che offrono il servizio sul territorio della provincia di Modena.

Qui l'elenco completo, presente anche sul sito https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare%20#farmaciemodena

Farmacia Comunale Crocetta. Via Menotti 370 MO

Farmacia Comunale del Pozzo. Via Emilia Est 416 MO

Farmacia Comunale Fratelli Rosselli. Via Imola 10 MO

Farmacia Comunale Giardini. Via Giardini 431 MO

Farmacia Comunale Gramsci. Viale Gramsci 45 MO

Farmacia Comunale I Portali. Via dello Sport 50 MO

Farmacia Comunale La Rotonda.Via Casalegno 39 MO

Farmacia Comunale Modena Est. Via 9 Gennaio 29 MO

Farmacia Comunale Modena Ovest. Via del Giglio 19 MO

Farmacia Comunale Morane. Viale Morane 274 MO

Farmacia Comunale Torri. Via Alassio 204 MO

Farmacia Comunale Viale Storchi. Viale Storchi 155 MO

Farmacia Comunale Vignolese. Via Vignolese 537 MO

Farmacia Comunale Villaggio Giardino. Via Pasteur 21 MO

Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo, in sicurezza da casa. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita. L’iniziativa viene ulteriormente riconfermata, in prospettiva della stagione invernale e del rinnovarsi di una fase delicata e complessa per l’intera cittadinanza, a causa del nuovo incremento della pandemia, e conferma l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’, disponibile gratuitamente, in tutte le farmacie modenesi riportare nell’elenco precedente.