Modena e Sassuolo, test sierologici rapidi e gratuiti anche nelle 15 Farmacie Comunali - LloydsFarmacia

A partire dal 19 ottobre, in un totale di 15 Farmacie Comunali - LloydsFarmacia di cui 13 Farmacie a Modena e 2 Farmacie a Sassuolo, sono attivi i test sierologici rapidi e totalmente gratuiti, per la ricerca degli anticorpi anti SARS-COV-2, nell’ambito della campagna di screening della Regione Emilia-Romagna. Nei primi giorni di attivazione dello screening, è risultata altissima la partecipazione dei cittadini.

L’accordo con la Regione Emilia-Romagna prevede che lo screening, sia riservato, su base volontaria, a: alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentino la scuola secondaria superiore), loro genitori e nonni (anche se non conviventi), altri familiari conviventi, e studenti universitari che abbiano medico di medicina generale in regione. Il test ‘pungidito’ viene realizzato su campione di ‘sangue capillare’ e consente d’identificare se si sia entrati in contatto o meno con il virus, contenendo il diffondersi di nuovi focolai di COVID-19. I risultati sono disponibili entro appena 15’. Nei casi di positività, si viene contattati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica incaricati, per l’esecuzione del tampone nasofaringeo, mirato a rilevare la possibile presenza del virus.

Questi i canali messi a disposizione da LloydsFarmacia-Farmacie Comunali per la prenotazione del test, da parte della cittadinanza:

- NUMERO UNICO 02 80011022 dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00

-‘APP LLOYDSFARMACIA-Farmacista on Line’: i farmacisti Lloyds programmano l’appuntamento nella Farmacia Comunale - LloydsFarmacia preferita, nell’orario richiesto, e sono a disposizione per ogni altra indicazione necessaria pre-test quali ad esempio modalità e documenti necessari per l’effettuazione del test. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00. Farmacista on line è il servizio gratuito di consulto attivo e accessibile da AppLloyds, per richieste di informazioni e consigli da parte dei farmacisti specializzati LloydsFarmacia disponibili su tutti i temi che riguardano il mondo della protezione, prevenzione e salute.

- RECANDOSI direttamente, per la prenotazione, presso le LloydsFarmacia-Farmacie Comunali abilitate (vedi elenco https://www.lloydsfarmacia.it/test-sierologico-covid19)

“Abbiamo alle spalle e, nuovamente, davanti a noi mesi che si preannunciano difficili. Ogni iniziativa che può contribuire alla prevenzione è per noi importante e da accogliere con l’impegno che ci sono propri, sul campo, quotidianamente.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore delegato Admenta Italia “I segnali che abbiamo ricevuto in queste ore sui test sierologici rapidi, nelle nostre farmacie in Regione Emilia-Romagna, sono quelli di un’altissima partecipazione. Registriamo continue richieste di prenotazione. È la testimonianza concreta di una consapevolezza condivisa dalle famiglie. Ci siamo messi e restiamo a disposizione della Regione Emilia-Romagna e della cittadinanza e vogliamo contare che questa esperienza possa rappresentare un positivo modello di azione, anche per altri territori. Contro il Covid-19, non è possibile abbassare la guardia e possiamo riuscirci solo insieme, in rete fra le varie competenze attive, con uno scrupoloso e continuo presidio del territorio.”