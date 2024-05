Almanacco | Giovedì 2 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giovedì 2 Maggio è il 123° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Atanasio

Proverbio di Maggio

Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda

Accadde oggi

1918 – La General Motors acquisisce la Chevrolet Motor Company del Delaware.

1920 - Inizio delle Giornate rosse di Viareggio

1933 - Viene riportato il primo avvistamento moderno del Mostro di Loch Ness.

1939 – Lou Gehrig stabilisce il record di 2130 partite consecutive giocate nella Major League Baseball. Il record verrà infranto 56 anni dopo da Cal Ripken, Jr.

1940 – Vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki.

1945 - Seconda guerra mondiale: Caduta di Berlino – l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. Gli statunitensi entrano a Cortina d'Ampezzo.

1953 – Husayn ibn Ṭalāl viene incoronato re di Giordania.

1955 – Tennessee Williams vince il Premio Pulitzer per La gatta sul tetto che scotta.

1964 – Guerra del Vietnam: un'esplosione affonda la USS Card mentre è ancorata a Saigon. Le forze Viet Cong sono sospettate di aver collocato una bomba sulla nave.

1969 – Il transatlantico britannico Queen Elizabeth 2 parte per il suo viaggio inaugurale verso New York.

1986 – Inaugurazione dell'Esposizione universale del 1986 a Vancouver, in Canada.

1997 – Regno Unito: il leader del Partito Laburista Tony Blair diventa primo ministro del Regno Unito, dopo 18 anni di governo conservatore. A 43 anni, è il più giovane primo ministro degli ultimi 185 anni.

1998 – A Bruxelles viene fondata la Banca centrale europea che ha lo scopo di definire le politiche monetarie dell'Unione europea.

1999 – Mireya Moscoso diventa la prima donna ad essere eletta presidente di Panama.

2008 – Il Ciclone Nargis provoca in Birmania circa 130.000 vittime e milioni di senzatetto.

2011 – Durante un assalto di Navy SEAL statunitensi presso la città di Abbottabad, in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama bin Laden, leader di Al Qaida e mandante degli Attentati dell'11 settembre 2001.

2013 - In Europa viene messa in circolazione la nuova banconota da 5 euro.

2014 – Viene rilasciato, in Nord America, dalla Electronic Arts e dalla Maxis, il 4º capitolo della serie di videogiochi The Sims, che in seguito verrà pubblicato 2 giorni dopo in Europa e in Australiasia.

2016 – Il Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League.

2021 - L'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19° della sua storia

Nati

David Beckham - ex calciatore inglese (2 maggio 1975)

Alessandro D'Avenia - scrittore, insegnante e sceneggiatore italiano (2 maggio 1977)

Alessandro Diamanti - calciatore italiano (2 maggio 1983)

Francesco Facchinetti - cantante, conduttore tv italiano (2 maggio 1980)

Umberto Galimberti - filosofo italiano (2 maggio 1942)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.